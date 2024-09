IBM Storage Ceph est une distribution de la plateforme Ceph open source prise en charge par IBM qui fournit un stockage fortement évolutif des objets, des séquences d’opérations et des fichiers dans un système unique. Il fait partie du portefeuille de stockage défini par logiciel d’IBM Storage.

IBM Storage Ceph a été conçu pour opérationnaliser l’IA avec la résilience d’entreprise, pour consolider les données avec la simplicité d’un logiciel et pour être exécuté sur plusieurs plateformes matérielles afin de fournir une flexibilité et réduire les coûts.

Conçu pour s’auto-réparer et s’auto-gérer, sans point de défaillance unique, il inclut l’analyse de stockage pour fournir des informations indispensables sur les quantités croissantes de données. IBM Storage Ceph peut être utilisé comme un moyen simple et efficace de construire un lac de données pour IBM watsonx.data et pour les charges de travail d’IA de nouvelle génération.