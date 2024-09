Contrairement aux applications traditionnelles qui fonctionnent avec des données structurées, les workloads d’IA et d’analyse à forte intensité de performances d’aujourd’hui fonctionnent sur des données non structurées, telles que les documents, l’audio, les images, les vidéos et d’autres objets.

Le logiciel IBM Storage Scale fournit des services d’abstraction de données globaux qui connectent de façon fluide plusieurs sources de données sur plusieurs emplacements, y compris des environnements de stockage non IBM. Il est basé sur un système de fichiers massivement parallèle et peut être déployé sur plusieurs plateformes matérielles, notamment x86, IBM Power, les mainframes IBM zSystem, un client POSIX basé sur ARM, des Virtual Machines et Kubernetes.

Storage Scale est largement utilisé pour le calcul haute performance, le calcul technique à forte intensité de données, le big data et l’analytique, et ces applications ont récemment été complétées par de nombreux nouveaux workloads de machine learning et d’IA.

Storage Scale constitue également la base d’IBM Fusion et du dispositif IBM Fusion HCI qui permettent aux organisations de déployer rapidement et de manière flexible des applications OpenShift et IBM watsonx.