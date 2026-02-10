Soyez les premiers informés

IBM Storage FlashSystem 7600

Détection plus rapide des menaces, performances supérieures et efficacité énergétique accrue.

Module serveur IBM Storage FlashSystem 7600
Performances robustes pour les charges de travail intermédiaires

IBM Storage FlashSystem 7600 est une solution de stockage économique qui prend en charge toutes les capacités avancées d’IBM FlashSystem et offre un équilibre supérieur entre performances, capacité et options de connectivité pour les entreprises modernes. Fournit des performances exceptionnelles avec simplicité, intelligence et sécurité.

Redondance hautes performances

Jusqu’à 24 unités NVMe Flash haute disponibilité dans un tiroir d’armoire de stockage 2U avec réplication réseau sur 3 sites pour éviter tout point de défaillance unique.
Évolutif pour les environnements de toutes tailles

Grâce à cette solution intelligente, dotée de fonctions d’optimisation automatique et facile à gérer, les entreprises sont en mesure de relever les défis liés au stockage auxquels elles sont confrontées à mesure qu’elles se développent.
Solution abordable à forte valeur ajoutée

Niveaux de stockage Flash haute densité disponibles sous forme de package abordable comprenant des fonctions de compression et d’analyses prédictives alimentées par l’IA.
Cyber-résilient jusqu’au cœur

Le module FlashCore 5 (FCM5) surveille en permanence les données de chaque E/S à l’aide de modèles MK afin de détecter les anomalies telles que les ransomwares en moins d’une minute1.

Découvrez les économies que vous pourriez réaliser avec IBM FlashSystem.

Saisissez les informations relatives à votre environnement de stockage pour estimer votre coût total de possession et les économies que vous pourriez réaliser avec FlashSystem.

avis

Spécifications

Spécifications :
Capacité maximale effective dans un seul boîtier :
- 7,2 PBe 		Bande passante maximale :
- 55 Go/s 
Format :
- Boîtier 2U		Nombre maximal de ports E/S : 
- 32
Capacité maximale effective dans une FlashSystem Grid :
- 230 PBe		Mémoire : 
- 768 Go
- 1,5 To

Connectivité : (en option)
- Ports FC ou NVMe/FC 32 Go/s
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 25/10 Go/s
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 100/40 Go
- Ports FC ou NVMe/FC 64 Go/s

Nombre max. d’IOPS (succès de lecture en 4K)
- 4 300 000

En savoir plus sur les options FlashSystem.

Consultez les informations techniques, les fonctionnalités et les cas d’utilisation des produits de stockage flash les plus populaires.

Rapide. Intelligent. Abordable

Profitez de logiciels et de systèmes d’exploitation intégrés de qualité professionnelle capables de donner un nouveau souffle à vos anciens systèmes de stockage et de vous protéger contre la menace permanente d’une cyberattaque. Conception compacte pour les emplacements de périphérie à espace réduit et fonctionnalités cohérentes pour les environnements sur site et hybrides. Idéales pour le stockage en périphérie, les environnements virtuels et conteneurisés.

Études de cas

Couloir de la salle des serveurs
Evolution Systems

Evolution Systems a exploité la technologie IBM Storage FlashSystem pour améliorer ses performances et adapter son système de stockage en fonction des besoins de ses clients.

 Lire l’étude de cas
Une femme d'affaires utilise une tablette numérique dans une salle de réunion
Data Action

Data Action héberge sa solution SIEM IBM QRadar en utilisant le système IBM FlashSystem à haute performance, ce qui améliore considérablement l'analyse et la réponse aux menaces de sécurité.

 Lire l’étude de cas
Paysage urbain en automne présentant un quartier résidentiel moderne, des immeubles neufs et un square arboré
Micro Strategies

Micro Strategies a utilisé la gamme IBM Storage pour créer DataVault, un service de sécurité géré qui aide les clients à identifier rapidement les cyberattaques et à accélérer la reprise.

 Lire l’étude de cas
Des travailleurs dans un centre de données équipé de rangées de serveurs. Ils vérifient l'équipement et discutent de leur travail.
Gestion des risques

Vohkus, IBM Business Partner, propose des services de conseil en gestion des risques basés sur l'IBM FlashSystem 7300 pour une croissance continue.

 Lire l’étude de cas

Cas d’utilisation

Durabilité du stockage
Investissez dans un stockage de données dense et éconergétique qui fait toute la différence.
Centre de données « lights-out »
Visualisez toutes vos données au même endroit et utilisez la hiérarchisation des données pilotée par l'IA.
Plus de cyber-résilience
Récupérez vos données rapidement et sans interruption en cas de cyberattaque.
Analyse des données de stockage
Analyse du stockage plus rapide, accès plus rapide aux informations grâce à des outils intégrés à l’analyse du stockage flash.

Ressources

Essai
Machine d’essai gratuite dans vos locaux disponible (voir liste des pays)
Webinaire à la demande
Plus de puissance, plus d'efficacité, moins de perturbations avec IBM FlashSystem.
Vidéo
IBM Storage redéfinit les limites des centres de données.
Rapport d'analyste
40 à 90 % de réduction des coûts de stockage grâce à IBM FlashSystem.
Notes de bas de page

Des tests internes réalisés par IBM Research ont démontré qu’un ransomware était détecté moins d’une minute après le début de son processus de chiffrement. Cette expérience a été réalisée sur un FlashSystem 5200 doté de 6 FCM et sur lequel le firmware a été installé en version 4.1 et le logiciel en version 8.6.3 (GA). L’hôte connecté au 5200 exécutait Linux avec le système de fichiers XFS. Dans ce cas particulier, le simulateur de ransomware d’IBM appelé WannaLaugh a été employé. Le système sous-jacent doit être compatible avec le FCM4.1 et le logiciel doit être installé en version 8.6.3 (GA) afin de recevoir les résultats obtenus.

2 En supposant une réduction des données de 5:1