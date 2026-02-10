Détection plus rapide des menaces, performances supérieures et efficacité énergétique accrue.
IBM Storage FlashSystem 7600 est une solution de stockage économique qui prend en charge toutes les capacités avancées d’IBM FlashSystem et offre un équilibre supérieur entre performances, capacité et options de connectivité pour les entreprises modernes. Fournit des performances exceptionnelles avec simplicité, intelligence et sécurité.
Jusqu’à 24 unités NVMe Flash haute disponibilité dans un tiroir d’armoire de stockage 2U avec réplication réseau sur 3 sites pour éviter tout point de défaillance unique.
Grâce à cette solution intelligente, dotée de fonctions d’optimisation automatique et facile à gérer, les entreprises sont en mesure de relever les défis liés au stockage auxquels elles sont confrontées à mesure qu’elles se développent.
Niveaux de stockage Flash haute densité disponibles sous forme de package abordable comprenant des fonctions de compression et d’analyses prédictives alimentées par l’IA.
Le module FlashCore 5 (FCM5) surveille en permanence les données de chaque E/S à l’aide de modèles MK afin de détecter les anomalies telles que les ransomwares en moins d’une minute1.
|Spécifications :
|Capacité maximale effective dans un seul boîtier :
- 7,2 PBe
|Bande passante maximale :
- 55 Go/s
|Format :
- Boîtier 2U
|Nombre maximal de ports E/S :
- 32
|Capacité maximale effective dans une FlashSystem Grid :
- 230 PBe
|Mémoire :
- 768 Go
- 1,5 To
|Connectivité : (en option)
- Ports FC ou NVMe/FC 32 Go/s
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 25/10 Go/s
- Ports iSCSI ou NVMe/TCP 100/40 Go
- Ports FC ou NVMe/FC 64 Go/s
|Nombre max. d’IOPS (succès de lecture en 4K)
- 4 300 000
Profitez de logiciels et de systèmes d’exploitation intégrés de qualité professionnelle capables de donner un nouveau souffle à vos anciens systèmes de stockage et de vous protéger contre la menace permanente d’une cyberattaque. Conception compacte pour les emplacements de périphérie à espace réduit et fonctionnalités cohérentes pour les environnements sur site et hybrides. Idéales pour le stockage en périphérie, les environnements virtuels et conteneurisés.
Evolution Systems a exploité la technologie IBM Storage FlashSystem pour améliorer ses performances et adapter son système de stockage en fonction des besoins de ses clients.
Data Action héberge sa solution SIEM IBM QRadar en utilisant le système IBM FlashSystem à haute performance, ce qui améliore considérablement l'analyse et la réponse aux menaces de sécurité.
Micro Strategies a utilisé la gamme IBM Storage pour créer DataVault, un service de sécurité géré qui aide les clients à identifier rapidement les cyberattaques et à accélérer la reprise.
Vohkus, IBM Business Partner, propose des services de conseil en gestion des risques basés sur l'IBM FlashSystem 7300 pour une croissance continue.
Contactez un conseiller afin d’obtenir de l’aide pour configurer une solution IBM Storage FlashSystem adaptée aux besoins de votre entreprise.
1 Des tests internes réalisés par IBM Research ont démontré qu’un ransomware était détecté moins d’une minute après le début de son processus de chiffrement. Cette expérience a été réalisée sur un FlashSystem 5200 doté de 6 FCM et sur lequel le firmware a été installé en version 4.1 et le logiciel en version 8.6.3 (GA). L’hôte connecté au 5200 exécutait Linux avec le système de fichiers XFS. Dans ce cas particulier, le simulateur de ransomware d’IBM appelé WannaLaugh a été employé. Le système sous-jacent doit être compatible avec le FCM4.1 et le logiciel doit être installé en version 8.6.3 (GA) afin de recevoir les résultats obtenus.
2 En supposant une réduction des données de 5:1