Cette société de prêt utilisait un environnement informatique hétérogène, comprenant un environnement IBM Power exécutant le système d'exploitation IBM AIX et un environnement x86 exécutant VMWare. Micro Strategies, partenaire commercial IBM et fournisseur de solutions informatiques IBM, a choisi d'appliquer les technologies IBM pour créer CyberVault et soutenir ses composants critiques. « Nous voulions proposer une solution proactive qui fonctionnerait pour ces différents systèmes sources », explique Ron Mente, spécialiste des solutions techniques chez Micro Strategies.

CyberVault est un service de sécurité géré qui isole et nettoie les données, puis les stocke en dehors de l’environnement de production. En cas d’attaque par ransomware, les données contenues dans le coffre-fort restent sécurisées.

CyberVault se base sur IBM FlashSystem 7200 dans un souci de fiabilité. Ses réseaux de stockage peuvent protéger et gérer de grandes quantités de données parmi plus de 500 systèmes hétérogènes. IBM FlashSystem est conçu avec le logiciel IBM Spectrum Virtualize , qui modernise le stockage existant grâce à une optimisation intelligente du système et protège les données à l'aide d'une technologie de réplication qui migre en toute sécurité les données entre le stockage sur site et IBM Cloud.



IBM Storage Insights, une fonction de gestion du stockage pilotée par l'IA d'IBM FlashSystem 7200, fournit une visibilité et des analyses prédictives sur l'ensemble de l'environnement de stockage, aidant ainsi le prêteur à surveiller ses systèmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

IBM Power, le système source actuel du prêteur, analyse et sauvegarde les données à vitesse maximale.

Après la mise en place de ces solutions IBM, Micro Strategies a utilisé la plateforme d'automatisation Red Hat Ansible pour automatiser chaque fonctionnalité de sécurité et avancer dans le processus de protection des données.