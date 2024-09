Renforcer les stratégies de prévention grâce à l’IA et à l’automatisation

L’adoption de modèles d’IA générative et d’applications tierces dans l’ensemble de l’organisation, ainsi que l’utilisation continue d’appareils de l’Internet des objets (IdO) et d’applications SaaS, étendent la surface d’attaque et accroissent la pression sur les équipes de sécurité.

L’application de l’IA et de l’automatisation peut s’avérer utile pour soutenir les stratégies de prévention de la sécurité, notamment dans les domaines de la gestion des surfaces d’attaque, du red-teaming et de la gestion de la posture. Ces solutions peuvent être adoptées via des services de sécurité entièrement gérés.

Les organisations qui ont appliqué l’IA et l’automatisation à la prévention de la sécurité ont constaté l’impact le plus important en termes de réduction du coût d’une violation, économisant en moyenne 2,22 millions de dollars par rapport aux organisations qui n’ont pas déployé ces technologies.