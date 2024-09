Partenaire associé, sécurité des données Jim Lessard Jim Lessard compte plus de 37 ans d'expérience dans les solutions de sécurité des données. Chez IBM Consulting, au sein des services de cybersécurité, il supervise la pratique de sécurité des données et des applications pour l'Amérique du Nord, ce qui inclut le leadership stratégique, le développement des capacités et la livraison de projets (chiffrement, gestion des clés , DAM, DLP, CASB, ou encore DAP/DCAP). Avant de rejoindre IBM, Jim gérait le programme complet de protection des données pour la plus grande banque de courtage des États-Unis.

Directrice produit, services de cybersécurité Blossom Pinheiro Gestionnaire de produit chez IBM Consulting, au sein des services de cybersécurité, Blossom Pinheiro compte plus de 18 ans d'expérience dans la stratégie, le développement et la gestion de produits. Depuis qu'elle a rejoint IBM, elle joue un rôle déterminant dans le développement et le lancement réussis de services de sécurité des applications, des données et des réseaux. Blossom est titulaire d'une licence en génie informatique de l'université de Madras, d'une maîtrise en génie électrique et informatique de la Temple University et d'un MBA de l'Isenberg School of Management, rattachée à l'université du Massachusetts à Amherst.

Partenaire mondial, services de cybersécurité Dinesh Nagarajan Partenaire mondial IBM Consulting au sein des services de cybersécurité, Dinesh totalise plus de 20 ans d'expérience dans le conseil dédié à la cybersécurité et à la transformation. Il conseille régulièrement des CxO dans les domaines de la sécurité des données, du DevSecOps, des services de sécurité quantique et de la stratégie cryptographique. Dinesh est au service des clients pour des missions de conseil allant de la fourniture de solutions à l'avancement des activités de sécurité opérationnelle.