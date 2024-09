Responsable mondial de Cyber Range | Hacker en chef Stephanie Carruthers Occupant un double rôle au sein de l'équipe X-Force, Snow se concentre sur la simulation d'incidents pour les dirigeants, les conseils d'administration et les équipes techniques à travers des exercices de Cyber Range, ainsi que sur la réalisation de missions d'ingénierie sociale pour les clients.

Guide de programme et Master Inventor Jennifer Szkatulski Possédant une mentalité de hackeuse et plus de 20 ans d'expérience de travail dans la cybersécurité, à la fois en attaque et en défense, Jennifer assure l'équilibre entre les opérations tactiques et les impératifs stratégiques.

Conseiller technique principal Richard Moore Comptant plus de 7 ans d'expérience dans la cybersécurité, Richard est conseiller technique principal et architecte de défis de cybersécurité. Il conçoit, construit et facilite des expériences techniquement ciblées pour les clients IBM. Richard possède une large gamme de connaissances techniques dans tous les secteurs et outils de sécurité.

Consultant en sécurité Dr Marco Simioni Marco possède plus de 20 ans d'expérience dans le développement de logiciels, les tests d'intrusion, la gestion des vulnérabilités et la recherche. Master Inventor chez IBM, il est titulaire d'un doctorat en études numériques et utilise son savoir pour concevoir, développer et déployer des exercices de cybercrise.