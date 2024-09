Tandis que la transformation numérique et la migration vers le cloud s’intensifient, vos données ont besoin d’être davantage protégées. Avec un paysage de plus en plus complexe et une multiplication des cas d’utilisation, la sécurité des données est devenue fondamentale. IBM Security Guardium est une solution de protection des données qui s’adapte à l’évolution des menaces et offre une visibilité, une conformité et une protection accrues tout au long du cycle de vie des données.

Guardium est une plateforme de sécurité des données moderne et évolutive, prête à répondre aux exigences des environnements actuels en constante évolution dans le cadre de vos efforts de sécurité.