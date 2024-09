Quels sont les produits Security Guardium Data Encryption les mieux adaptés à votre entreprise ?

Guardium for File and Database Encryption Gérez la production de rapports de conformité tout en protégeant les bases de données structurées, les fichiers non structurés et les services de stockage en cloud grâce au chiffrement des données au repos avec gestion centralisée des clés, contrôle de l’accès des utilisateurs autorisés et consignation détaillée des audits d’accès aux données.

Guardium for Cloud Key Management Centralisez la gestion des clés afin de réduire la complexité et les coûts opérationnels grâce au contrôle du cycle de vie complet des clés de chiffrement, y compris avec la gestion automatisée de la rotation et de l’expiration des clés. Le contrôle des clés des clients de type BYOK (Bring Your Own Key) permet de séparer, de créer, de posséder et de révoquer les clés de chiffrement ou les valeurs confidentielles des locataires ayant servi à les créer.

Guardium for Data Encryption Key Management Centralisez la gestion des clés pour les solutions Guardium ainsi que pour les dispositifs, bases de données, services et applications cloud tiers. La prise en charge de KMIP, un protocole standard du secteur pour l’échange des clés de chiffrement, permet de gérer les clés en appliquant un ensemble commun de politiques.