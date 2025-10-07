Qu’est-ce que le chiffrement ? Le chiffrement des données défini 

Le chiffrement des données est une façon de traduire des données du texte brut en texte chiffré (chiffrement) Les utilisateurs peuvent accéder aux données avec une clé de chiffrement et aux données déchiffrées avec une clé de déchiffrement
Mains tapant sur le clavier
Protégez vos données

Il y a des quantités massives d’informations sensibles gérées et enregistrées en ligne dans le cloud ou sur les serveurs connectés à internet Le chiffrement fait appel à la cybersécurité pour lutter contre les attaques par force brute et les cyberattaques, notamment les logiciels malveillants et les ransomwares. Le chiffrement des données consiste à sécuriser les données numériques transmises sur le cloud et les systèmes informatiques. Il existe deux types de données numériques : des données transmises, nommées données de traitement ou des données numériques enregistrées, que l’on appelle données inactives.

Les algorithmes de chiffrement modernes ont remplacé la norme obsolète de chiffrement des données, afin de protéger les données. Ces algorithmes protègent les informations et alimentent les initiatives de sécurité, notamment l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation. Les algorithmes authentifient tout d’abord un message pour en vérifier l’origine. Suivant. ils vérifient l’intégrité pour vérifier que le contenu est bien resté inchangé. Enfin, l'initiative de non-répudiation empêche les expéditeurs de refuser une activité légitime.
Types de chiffrement de données : asymétriques versus symétriques

Il y a différentes méthodes de chiffrement, chacune développée en tenant compte de besoins de sécurité différents. Il existe deux principaux types de chiffrements : symétrique et asymétrique.

 Méthodes de chiffrement asymétrique :

Le chiffrement asymétrique, également connu sous le nom de cryptographie à clé publique, chiffre et déchiffre les données à l'aide de deux clés cryptographiques asymétriques séparées. Ces deux clés sont connues sous le nom de « clé publique » et « clé privée ».

Méthodes classiques de chiffrement asymétrique :

  • RSA : RSA, qui doit son nom aux informaticiens Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman, est un algorithme très répandu utilisé pour chiffrer des données avec une clé publique et les déchiffrer avec une clé privée afin de sécuriser la transmission des données.
  • Infrastructure à clé publique (ICP) : l'ICP est un moyen de gérer des clés de chiffrement par le biais de l'émission et de la gestion de certificats numériques.

 

 Méthodes de chiffrement symétrique :

Dans le cas du chiffrement symétrique, une seule clé secrète symétrique est utilisée pour chiffrer le texte en clair et déchiffrer le texte chiffré.

Méthodes classiques de chiffrement symétrique :

  • Normes de chiffrement des données (DES) : DES est un algorithme de chiffrement par blocs de bas niveau qui convertit le texte en clair en blocs de 64 bits et les convertit en texte chiffré à l'aide de clés de 48 bits. 
  • Triple DES : le Triple DES effectue le chiffrement DES trois fois de suite en chiffrant, en déchiffrant, puis en chiffrant à nouveau les données.
  • Norme de chiffrement avancée (AES) : AES est souvent considéré comme la norme de référence en matière de chiffrement des données. C'est la norme adoptée par le gouvernement américain et est de fait utilisée dans le monde entier.
  • Twofish : Twofish est considéré comme l’un des algorithmes de chiffrement les plus rapides et il est gratuit d’utilisation.
Avantages du chiffrement des données

Les organisations étant de plus en plus nombreuses à passer à des environnements hybrides et multi-cloud, la sécurité du cloud public et la protection des données dans des environnements complexes suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Le chiffrement des données dans l’entreprise et la gestion des clés de chiffrement peuvent contribuer à aider à protéger les données sur site et dans le cloud.

Si les fournisseurs de services cloud (FSC) sont responsables de la sécurité du cloud, les clients, eux, sont responsables de la sécurité dans le cloud, notamment de la sécurité des données. Les données sensibles d’une organisation doivent être protégées, tout en permettant aux utilisateurs autorisés d'effectuer leurs tâches. Cette protection ne doit pas seulement chiffrer les données, mais également offrir une gestion robuste de la clé de chiffrement, le contrôle d’accès et les fonctionnalités de consignation dans le journal.

Les solutions robustes de chiffrement des données et de gestion des clés doivent offrir :

  • Une console de gestion centralisée pour le chiffrement des données ainsi que des règles et des configurations des clés de chiffrement
  • Un chiffrement au niveau du fichier, de la base de données et de l’application pour des données sur site et dans le cloud
  • Des contrôles d’accès basés sur les rôles et les groupes et une consignation dans le journal d’audit pour contribuer à la conformité
  • Des processus automatisés de cycle de vie des clés pour les clés de chiffrement sur site et dans le cloud
Ressources
Vue aérienne d’un ensemble de lumières d’une ville dans la nuit
X-Force Threat Intelligence Index
Comprendre les risques de cyberattaque grâce à une vue globale du contexte des menaces.
Art abstrait représentant des points formant la carte du monde
Coût d'une violation des données
Le rapport sur le coût d'une violation des données examine les répercussions financières et les mesures de sécurité à même d'aider votre organisation à éviter une violation de données ou, à défaut, à en réduire les coûts.
Vue arrière d'un centre de contrôle système sur lequel un opérateur travaille devant plusieurs écrans affichant des données techniques
Mettez la sécurité au service de vos clients
Pour en savoir plus, consultez cette étude actualisée de Forrester Consulting : "Operationalize Security To Benefit Your Customers And Your Bottom Line" (« Opérationnaliser la sécurité au profit de vos clients et de votre rentabilité »).
Main tenant un smartphone et scannant un code à barres
Maintien de la protection des données
Découvrez comment appliquer le chiffrement au cours des différentes étapes du cycle de vie des données, dans le cadre de votre collaboration numérique et du partage des données.
Personne travaillant tard devant son ordinateur au bureau
Renseignements sur la sécurité et protection des données
En savoir plus sur la CCPA et la conformité GDPR, la protection des données et les problèmes de confidentialité.
Scientifique portant une blouse blanche avec le logo IBM et travaillant à un bureau avec une plante dans un récipient oblong
La recherche IBM transforme le monde
IBM est à la pointe de la recherche et de l'innovation et compte plus de 3 000 chercheurs répartis dans douze laboratoires sur les six continents.
Groupe de collègues de travail travaillant ensemble
Qu’est-ce qu’un transfert de fichiers ?
Le transfert de fichiers permet le partage, la transmission de fichiers et de données entre les utilisateurs et les ordinateurs, tant localement qu’à distance.
Serveurs reliés par plusieurs câbles
Commercial International Bank
Découvrez comment Commercial International Bank a modernisé sa sécurité numérique grâce aux solutions et aux prestations de conseil d’IBM Security®, et a réussi à créer un environnement ultra-sécurisé.