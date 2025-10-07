Qu’est-ce que le chiffrement ? Le chiffrement des données défini 

Il y a des quantités massives d’informations sensibles gérées et enregistrées en ligne dans le cloud ou sur les serveurs connectés à internet Le chiffrement fait appel à la cybersécurité pour lutter contre les attaques par force brute et les cyberattaques, notamment les logiciels malveillants et les ransomwares. Le chiffrement des données consiste à sécuriser les données numériques transmises sur le cloud et les systèmes informatiques. Il existe deux types de données numériques : des données transmises, nommées données de traitement ou des données numériques enregistrées, que l’on appelle données inactives.
Les algorithmes de chiffrement modernes ont remplacé la norme obsolète de chiffrement des données, afin de protéger les données. Ces algorithmes protègent les informations et alimentent les initiatives de sécurité, notamment l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation. Les algorithmes authentifient tout d’abord un message pour en vérifier l’origine. Suivant. ils vérifient l’intégrité pour vérifier que le contenu est bien resté inchangé. Enfin, l'initiative de non-répudiation empêche les expéditeurs de refuser une activité légitime.
Il y a différentes méthodes de chiffrement, chacune développée en tenant compte de besoins de sécurité différents. Il existe deux principaux types de chiffrements : symétrique et asymétrique.
Le chiffrement asymétrique, également connu sous le nom de cryptographie à clé publique, chiffre et déchiffre les données à l'aide de deux clés cryptographiques asymétriques séparées. Ces deux clés sont connues sous le nom de « clé publique » et « clé privée ».
Méthodes classiques de chiffrement asymétrique :
Dans le cas du chiffrement symétrique, une seule clé secrète symétrique est utilisée pour chiffrer le texte en clair et déchiffrer le texte chiffré.
Méthodes classiques de chiffrement symétrique :
Les organisations étant de plus en plus nombreuses à passer à des environnements hybrides et multi-cloud, la sécurité du cloud public et la protection des données dans des environnements complexes suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Le chiffrement des données dans l’entreprise et la gestion des clés de chiffrement peuvent contribuer à aider à protéger les données sur site et dans le cloud.
Si les fournisseurs de services cloud (FSC) sont responsables de la sécurité du cloud, les clients, eux, sont responsables de la sécurité dans le cloud, notamment de la sécurité des données. Les données sensibles d’une organisation doivent être protégées, tout en permettant aux utilisateurs autorisés d'effectuer leurs tâches. Cette protection ne doit pas seulement chiffrer les données, mais également offrir une gestion robuste de la clé de chiffrement, le contrôle d’accès et les fonctionnalités de consignation dans le journal.
Les solutions robustes de chiffrement des données et de gestion des clés doivent offrir :
IBM© a synthétisé 11 années de recherches en cryptographie dans une boîte à outils de chiffrement simplifiée entièrement homomorphe (FHE) pour Mac OS et iOS.
IBM Blockchain Platform 2.5, le réseau multipartite qui vient d'être lancé, intègre les innovations les plus récentes destinées à améliorer IBM Blockchain Platform.
IBM Fibre Channel Endpoint Security for IBM z15™ permet de protéger les données en transit au moyen d'un chiffrement omniprésent, sans changements d'application coûteux.
Protégez les données de l'entreprise et assurez la conformité réglementaire grâce à des solutions et à des services de sécurité centrés sur les données.
En chiffrant vos données grâce à la technologie de chiffrement IBM, vous pouvez être certain que vos données seront protégées, même en cas de violation des données.
IBM Data Privacy Passports assure la protection des données sensibles et le maintien de la confidentialité selon la règle en vigueur, tout au long du transfert des données depuis leur source jusqu'aux multiclouds hybrides.
IBM Cryptographic Services protège vos données sensibles et exerce un contrôle total sur celles-ci.
IBM Enterprise Key Management Foundation (EKMF) est un système de gestion des clés extrêmement sécurisé et souple destiné aux entreprises.
Protégez vos données de fichiers et de bases de données contre les utilisations abusives grâce à la solution de chiffrement des données IBM Security Guardium Data Encryption, une suite intégrée de produits reposant sur une infrastructure commune.
Protégez vos données, respectez les réglementations en matière de confidentialité et simplifiez la complexité opérationnelle avec IBM Cloud Pak for security.
Simplifiez la gestion des données et de l’infrastructure grâce à la gamme de plateformes unifiées IBM FlashSystem®, qui rationalise l’administration et la complexité opérationnelle sur site, dans le cloud hybride ou dans les environnements virtualisés et conteneurisés.