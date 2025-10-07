Qu’est-ce que le chiffrement ? Le chiffrement des données défini 

Il y a des quantités massives d’informations sensibles gérées et enregistrées en ligne dans le cloud ou sur les serveurs connectés à internet Le chiffrement fait appel à la cybersécurité pour lutter contre les attaques par force brute et les cyberattaques, notamment les logiciels malveillants et les ransomwares. Le chiffrement des données consiste à sécuriser les données numériques transmises sur le cloud et les systèmes informatiques. Il existe deux types de données numériques : des données transmises, nommées données de traitement ou des données numériques enregistrées, que l’on appelle données inactives.

Les algorithmes de chiffrement modernes ont remplacé la norme obsolète de chiffrement des données, afin de protéger les données. Ces algorithmes protègent les informations et alimentent les initiatives de sécurité, notamment l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation. Les algorithmes authentifient tout d’abord un message pour en vérifier l’origine. Suivant. ils vérifient l’intégrité pour vérifier que le contenu est bien resté inchangé. Enfin, l'initiative de non-répudiation empêche les expéditeurs de refuser une activité légitime.