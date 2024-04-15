Qu’est-ce que la sécurité des e-mails ?

Publication : 18 avril 2024
Contributeurs : Amanda Downie, Teaganne Finn
La sécurité des e-mails consiste à garantir que les communications par e-mail sensibles sont confidentielles, sécurisées et protégées contre les menaces de cybersécurité potentielles. Il s’agit d’une protection essentielle pour toute organisation qui souhaite empêcher les accès non autorisés à ses communications par e-mail, ce qui, en l’absence de dispositif de sécurité des e-mails, pourrait entraîner une violation de données ou la diffusion de contenus malveillants.
La messagerie d’une organisation est l’une des principales cibles des cyberattaques, des attaques par hameçonnage, des logiciels malveillants et de la compromission d’e-mails professionnels, c’est pourquoi il est crucial d’établir un plan de sécurité des e-mails. Outre la mise en œuvre de technologies de protection contre les menaces, les organisations doivent également former leur personnel et apprendre à protéger leurs actifs, tels que les comptes de messagerie et le contenu des réseaux sociaux, contre les cybercriminels.
En établissant un plan de sécurité des e-mails, les organisations pourront découvrir les différences entre un e-mail sécurisé et un e-mail malveillant, et empêcher les informations sensibles de tomber entre les mains de pirates. Un système de messagerie sécurisé offre une protection contre les attaques par e-mail et peut réduire les temps d’arrêt coûteux causés par des menaces telles que les e-mails d’hameçonnage, les escroqueries ou la perte de données, qui peuvent compromettre l’infrastructure réseau d’une organisation.
La messagerie électronique est essentielle à la communication et aux opérations quotidiennes d’une organisation. Même si la technologie évolue rapidement, le service de messagerie reste vital, et disposer d’un système de sécurité des e-mails robuste n’a jamais été aussi important pour les entreprises. Les stratégies de sécurité des e-mails offrent la protection en temps réel nécessaire pour assurer la protection de vos données sensibles. Les passerelles de sécurité alimentées par l’IA et basées sur l’automatisation sont les dispositifs les plus récents et les plus avancés dans le domaine de la sécurité des e-mails.
La mise en place d’une protection solide des e-mails permet de protéger votre organisation et ses collaborateurs contre les vulnérabilités provenant de l’extérieur. Ces mesures de sécurité sont essentielles à la protection contre les menaces et permettent de mettre en place des politiques de sécurité solides pour l’avenir.
La sécurité des e-mails protège une organisation contre les cybermenaces telles que le phishing et l’usurpation d’identité et aide à découvrir les risques avant que des virus informatiques nuisibles ne prennent le dessus.
Les solutions de sécurité des e-mails, comme le chiffrement des e-mails et les logiciels antivirus, protègent les informations confidentielles et empêchent les fuites. Les informations peuvent provenir de tous les différents points de terminaison, y compris des pièces jointes et des spams.
Des services de sécurité fiables peuvent fournir une protection essentielle aux informations sensibles d’une organisation. Une formation de sensibilisation à la sécurité pourra montrer aux employés comment protéger leurs e-mails personnels avec des outils tels que les filtres antispam, des mots de passe forts et des protections par pare-feu.
En tenant les menaces de sécurité des e-mails à distance, une organisation peut réduire les perturbations potentielles et se consacrer à la croissance de son activité plutôt que de passer du temps à analyser sa messagerie.
Les attaques par e-mail peuvent prendre différentes formes. Mais il est important de se rappeler que derrière elles se cache toujours la même intention malveillante : il s’agit d’être proactif pour comprendre les types de menaces qui pèsent sur les e-mails. Voici quelques-uns des types d’attaques les plus courants :
Attaques d’ingénierie sociale
La manipulation psychologique : il s’agit de pousser les utilisateurs à compromettre involontairement la sécurité de leurs informations. C’est l’un des vecteurs d’attaque les plus répandus.
Hameçonnage
Les escroqueries par hameçonnage utilisent des e-mails, des SMS, du contenu de réseaux sociaux ou des sites Web frauduleux pour inciter les utilisateurs à communiquer leurs informations d’identification ou à télécharger des logiciels malveillants.
Harponnage
Cette forme d’hameçonnage cible directement un individu ou une organisation par le biais d’un e-mail personnalisé.
Whaling
Cette forme d’hameçonnage cible les dirigeants de haut niveau avec des messages que les pirates rédigent méticuleusement pour inciter leurs destinataires à communiquer des informations sensibles. Ces correspondants peuvent se manifester par e-mail, par SMS ou par téléphone.
Pièce jointe malveillante
Cette forme de logiciel malveillant se cache dans les pièces jointes et peut prendre la forme d’un document, d’un message vocal, d’un fax, d’un PDF et d’autres fichiers similaires. Ces pirates ont recours à différentes tactiques, comme la peur, le sentiment d’urgence et la curiosité.
Ransomware
Ce logiciel malveillant chiffre les fichiers, et il est conçu pour bloquer l’accès au système jusqu’à ce que la victime paie une certaine somme d’argent.
Spoofing
En cas de spoofing, le pirate falsifie l’adresse de l’expéditeur d’un e-mail et se fait passer pour un expéditeur légitime.
Usurpation d’identité
Un cybercriminel se fait passer pour un expéditeur de confiance afin d’obtenir de l’argent ou des données. Citons comme exemple la compromission des e-mails professionnels : quand un pirate se fait passer pour un employé pour tenter de voler l’organisation.
Le paysage des menaces par e-mail ne cesse d’évoluer, mais certaines bonnes pratiques restent de mise. Les organisations doivent faire appel à des méthodes plus sophistiquées en matière de renseignements sur les menaces, et elles doivent se montrer proactives contre les menaces avancées.
Trouvez un logiciel de sécurité des e-mails complet qui offre une protection sur l’ensemble des applications, des appareils, des messageries et des réseaux cloud. Les pirates sont capables d’atteindre les serveurs de messagerie de nombreuses plateformes et votre organisation doit s’y préparer.
Formez le personnel aux bonnes pratiques en matière de sécurité des e-mails, comme l’identification des tentatives d’hameçonnage ou des e-mails de spoofing, et de création de mots de passe forts pour leurs appareils et leurs comptes.
Cette bonne pratique relève des politiques de sécurité, mais revêt une importance en soi. Ce logiciel est un produit de sécurité des e-mails qui utilise l’analyse et le machine learning pour protéger et bloquer les e-mails d’hameçonnage ou d’escroquerie.
Une organisation a besoin d’un ensemble de règles strictes pour régir les interactions des utilisateurs avec les e-mails entrants et sortants. Ces politiques peuvent varier, mais les plus courantes concernent l’authentification multifacteur (MFA), le chiffrement des e-mails, les pièces jointes, la conservation des données et les mises à jour logicielles régulières.
Parmi les autres protocoles importants en matière de sécurité des e-mails, citons SPF (Sender Policy Framework), DKIM (Domain Keys Identified Mail) et DMARC (Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance). Mieux connus sous leurs acronymes, ces protocoles sont complexes et la mise en œuvre de l’un d’entre eux ou de ces trois éléments nécessite une attention particulière.
SPF
Cette norme d’authentification des e-mails ajoute une couche de protection à vos serveurs DNS. Elle crée une liste d’expéditeurs autorisés et peut empêcher l’usurpation de domaine.
DKIM
Il s’agit d’un protocole de sécurité des e-mails qui utilise la cryptographie à clé publique pour créer une signature numérique authentique et qui garantit que personne ne modifie les e-mails en transit.
DMARC
Ce protocole vise à protéger les domaines. Ce protocole d’orchestration agit en fonction des résultats des tests SPF et DKIM. Les politiques DMARC changent en fonction des besoins de l’organisation.
Protégez-vous grâce à des solutions de sécurité, comme des solutions de sécurité mobile d’entreprise, qui permettent une distribution flexible des applications, du contenu et des ressources sur tous les appareils, et qui contribuent à garantir une bonne posture en matière de cybersécurité.
Protégez votre entreprise grâce à un portefeuille avancé et intégré de solutions et de services de cybersécurité d’entreprise basés sur l’IA. IBM vous aide à gérer et à gouverner les risques et les vulnérabilités afin de prendre en charge les environnements de cloud hybride d’aujourd’hui.
Améliorez la sécurité des données, les workflows de conformité et la visibilité des données disséminées dans divers environnements cloud.
Protégez votre infrastructure et votre réseau contre les menaces de cybersécurité sophistiquées grâce aux compétences, à l’expertise et aux solutions modernes éprouvées d’IBM en matière de sécurité.