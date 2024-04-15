Qu’est-ce que la sécurité des e-mails ?

Les attaques par e-mail peuvent prendre différentes formes. Mais il est important de se rappeler que derrière elles se cache toujours la même intention malveillante : il s’agit d’être proactif pour comprendre les types de menaces qui pèsent sur les e-mails. Voici quelques-uns des types d’attaques les plus courants :

Attaques d’ingénierie sociale

La manipulation psychologique : il s’agit de pousser les utilisateurs à compromettre involontairement la sécurité de leurs informations. C’est l’un des vecteurs d’attaque les plus répandus.

Hameçonnage

Les escroqueries par hameçonnage utilisent des e-mails, des SMS, du contenu de réseaux sociaux ou des sites Web frauduleux pour inciter les utilisateurs à communiquer leurs informations d’identification ou à télécharger des logiciels malveillants.

Harponnage

Cette forme d’hameçonnage cible directement un individu ou une organisation par le biais d’un e-mail personnalisé.

Whaling

Cette forme d’hameçonnage cible les dirigeants de haut niveau avec des messages que les pirates rédigent méticuleusement pour inciter leurs destinataires à communiquer des informations sensibles. Ces correspondants peuvent se manifester par e-mail, par SMS ou par téléphone.

Pièce jointe malveillante

Cette forme de logiciel malveillant se cache dans les pièces jointes et peut prendre la forme d’un document, d’un message vocal, d’un fax, d’un PDF et d’autres fichiers similaires. Ces pirates ont recours à différentes tactiques, comme la peur, le sentiment d’urgence et la curiosité.

Ransomware

Ce logiciel malveillant chiffre les fichiers, et il est conçu pour bloquer l’accès au système jusqu’à ce que la victime paie une certaine somme d’argent.

Spoofing

En cas de spoofing, le pirate falsifie l’adresse de l’expéditeur d’un e-mail et se fait passer pour un expéditeur légitime.

Usurpation d’identité

Un cybercriminel se fait passer pour un expéditeur de confiance afin d’obtenir de l’argent ou des données. Citons comme exemple la compromission des e-mails professionnels : quand un pirate se fait passer pour un employé pour tenter de voler l’organisation.