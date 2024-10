Qu’est-ce qu’une attaque de type homme au milieu (MITM) ?

Il existe des mesures de cybersécurité que les organisations et les particuliers peuvent mettre en œuvre pour se protéger contre les attaques de type homme au milieu. Les experts recommandent de se concentrer sur les stratégies suivantes :

HTTPS – Les utilisateurs ne doivent visiter que des sites web disposant d’une connexion sécurisée, qui sont indiqués par « HTTPS » et une icône cadenas dans la barre d’adresses du navigateur. Les pages web qui n’offrent que des connexions HTTP non sécurisées doivent être évitées. En outre, les protocoles SSL et Transport Layer Security (TLS) pour les applications peuvent protéger contre le trafic web malveillant et empêcher les attaques par usurpation d’identité.

Sécurité des points de terminaison – Les points de terminaison tels que les ordinateurs portables, les smartphones, les postes de travail et les serveurs sont les principales cibles des attaquants MITM. La sécurité des points de terminaison, qui comprend les derniers correctifs et logiciels antivirus, est essentielle pour empêcher les attaquants d’installer des logiciels malveillants sur ces appareils.

Réseaux privés virtuels – Un VPN offre une défense solide contre les attaques MITM en chiffrant le trafic réseau. Même en cas de violation, les pirates ne seront pas en mesure de lire les données sensibles telles que les identifiants de connexion, les numéros de carte de crédit et les informations de compte.

Authentification à étapes (« multifactor authentication » ou MFA) – La MFA nécessite une étape supplémentaire au-delà de la saisie d’un mot de passe pour accéder aux comptes, aux appareils ou aux services réseau. Même si un pirate MITM est en mesure d’obtenir des identifiants de connexion, l’authentification à étapes peut aider à empêcher l’attaquant de prendre le contrôle d’un compte.

Chiffrement – Le chiffrement est une exigence fondamentale pour la sécurité des réseaux et la défense contre les attaques MITM. Un chiffrement de bout en bout robuste sur l’ensemble du trafic et des ressources du réseau, qui englobe le contenu des e-mails, les enregistrements DNS, les applications de messagerie et les points d’accès, peut contrecarrer de nombreuses attaques MITM.

Réseaux wifi publics – Les utilisateurs doivent éviter les réseaux wifi publics lors de transactions qui impliquent des données sensibles, comme des achats.