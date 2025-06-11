Qu’est-ce que la biométrie comportementale ?

Les fraudeurs et les cybercriminels utilisent de plus en plus les logiciels malveillants, l’hameçonnage et les techniques d’ingénierie sociale pour s’emparer des identifiants des utilisateurs légitimes et prendre le contrôle de leurs comptes à des fins malveillantes. Selon le Rapport sur le coût d’une violation de données publié par IBM, les identifiants volés ou compromis représentent le vecteur d’attaque le plus courant, à l’origine de 16 % des violations de données recensées.

Les méthodes d’authentification biométrique comportementale renforcent les systèmes de sécurité des identités et de détection des fraudes, allant au-delà des mesures d’authentification traditionnelles telles que les mots de passe et les clés de sécurité.

Les pirates peuvent voler des mots de passe et des clés USB pour prendre le contrôle d’un compte utilisateur. Pour contourner un système biométrique comportemental, ils doivent toutefois imiter le comportement de l’utilisateur, ce qui rend les activités suspectes beaucoup plus difficiles à dissimuler.