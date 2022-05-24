Qu'est-ce que l'expérience client (CX) ?

La première étape pour une entreprise qui place l’expérience client au cœur de sa stratégie est de privilégier les perceptions et les ressentis de ses clients. Il s’agit de baser la promesse de marque sur une compréhension fine des besoins et des émotions des clients. Pour y parvenir, il est essentiel de comprendre en profondeur ce que chaque client, qu’il soit potentiel ou existant, recherche à chaque étape de la relation, voire à chaque interaction.

Pour de nombreuses entreprises, cette transition est majeure et nécessite un engagement fort, du conseil d’administration jusqu’aux employés. Cela peut représenter un défi de taille pour les cadres et les dirigeants dont la carrière n’a pas été axée sur la clientèle ou qui ont toujours connu le succès en se focalisant d’abord sur les indicateurs transactionnels ou les KPI financiers. Et, comme indiqué précédemment, ce changement implique également des investissements importants dans les nouvelles technologies, comme les applications mobiles, le traitement des paiements, l’analyse avancée et l’intelligence artificielle (IA).

Une mauvaise expérience client (retard de livraison, malentendu avec le support client ou tout autre point de friction) peut donner aux clients l’impression, même déraisonnable, d’avoir été intentionnellement mal traités.

À l’inverse, une expérience positive peut leur donner l’impression que l’entreprise existe uniquement pour eux et, plus encore, les inciter à se montrer généreux. Selon PwC, 65 % des consommateurs estiment qu’une expérience positive avec une marque est plus importante qu’une bonne publicité. La même enquête a révélé que les clients seraient prêts à payer jusqu’à 16 % de plus pour une excellente expérience.5