Découvrez l’analyse d’experts sur l’actualité, les tendances et les innovations en matière d’IA, ainsi que leur impact sur les entreprises
Bienvenue dans le podcast Mixture of Experts, votre revue hebdomadaire consacrée à l’actualité du secteur de l’IA. L’animateur Tim Hwang s’entretient avec un panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produit et d’autres experts de renommée mondiale, qui analysent les actualités pertinentes dans le domaine de l’IA.
Des recherches révolutionnaires aux applications pratiques, chaque épisode offre un mélange équilibré d’analyses et d’opinions d’experts sur l’orientation du secteur. Découvrez comment l’IA transforme les entreprises, améliore l’efficacité et ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Que vous ayez une longue expérience professionnelle et souhaitiez rester à la pointe de l’innovation ou que vous vous intéressiez simplement à l’avenir de la technologie, Mixture of Experts vous apporte à la fois des informations et des connaissances pratiques.
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L’IA en tant que générateur ou outil, la modernisation des mainframes avec COBOL, les obstacles à l’adoption mondiale de l’IA et la sécurisation des agents d’IA grâce à l’AgentOps.
Épisode 96 : Tout sur la modernisation des mainframes : COBOL et IA
Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI ont été publiés à moins d’une heure d’intervalle. Nous analysons la bataille de l’IA d’entreprise et ce que cela signifie pour les développeurs.
Épisode bonus : Anthropic contre OpenAI : Claude Opus 4.6 et GPT-5.3-Codex
L’IA en tant que générateur ou outil, la modernisation des mainframes avec COBOL, les obstacles à l’adoption mondiale de l’IA et la sécurisation des agents d’IA grâce à l’AgentOps.
Contrat de 200 milliards de dollars conclu par Google pour la mise en place d’une infrastructure d’IA en Inde, création d’un compilateur C par Claude en deux semaines, les failles de sécurité des agents d’IA et le problème de rentabilité pour les entreprises.
Les tendances surprenantes dans l’adoption de l’IA révélées par le rapport d’utilisation de Copilot de Microsoft, l’intervention de Ralph Wiggum, le sommet indien sur l’IA et la campagne publicitaire intensive sur l’IA pendant le Super Bowl.
Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI ont été publiés à moins d’une heure d’intervalle. Nous analysons la bataille de l’IA d’entreprise et ce que cela signifie pour les développeurs.
L’application OpenAI Codex est lancée pour le codage d’agents d’IA, tandis que Moltbook, le réseau social réservé aux agents d’IA, présente des risques pour la sécurité. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts !
Déclenchement d’une révolution des agents open source par Moltbot (anciennement Clawdbot), essai de Dario Amodei sur l’adolescence de l’IA, IBM Grammy IQ et présentation de la puce Maia 200 de Microsoft.
OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !
Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
Rubin de NVIDIA promet des gains de performances multipliés par 5, Meta acquiert Manus AI pour 2 milliards de dollars et l’architecture MHC de DeepSeek redéfinit l’efficacité de l’entraînement des modèles.
Nos experts passent en revue les avancées de l’IA en 2025 et prédisent les tendances pour 2026. Les thèmes abordés incluent la pénurie de matériel informatique dédié à l’IA, les succès de l’open source, les super agents et l’évolution multimodale.
Plongez-vous dans notre série de podcasts sur l’IA, qui comprend des épisodes sur les agents d’IA, les modèles de machine learning, les chatbots et bien plus encore. En un seul clic, découvrez nos épisodes mensuels et accédez facilement à des discussions approfondies sur les LLM, les SLM, la gouvernance de l’IA ou encore l’IA générative.
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