Bienvenue dans le podcast Mixture of Experts, votre revue hebdomadaire consacrée à l’actualité du secteur de l’IA. L’animateur Tim Hwang s’entretient avec un panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produit et d’autres experts de renommée mondiale, qui analysent les actualités pertinentes dans le domaine de l’IA.

Des recherches révolutionnaires aux applications pratiques, chaque épisode offre un mélange équilibré d’analyses et d’opinions d’experts sur l’orientation du secteur. Découvrez comment l’IA transforme les entreprises, améliore l’efficacité et ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Que vous ayez une longue expérience professionnelle et souhaitiez rester à la pointe de l’innovation ou que vous vous intéressiez simplement à l’avenir de la technologie, Mixture of Experts vous apporte à la fois des informations et des connaissances pratiques.

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