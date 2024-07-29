Mixture of Experts

Découvrez l’analyse d’experts sur l’actualité, les tendances et les innovations en matière d’IA, ainsi que leur impact sur les entreprises

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À propos de Mixture of Experts

Bienvenue dans le podcast Mixture of Experts, votre revue hebdomadaire consacrée à l’actualité du secteur de l’IA. L’animateur Tim Hwang s’entretient avec un panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produit et d’autres experts de renommée mondiale, qui analysent les actualités pertinentes dans le domaine de l’IA.

Des recherches révolutionnaires aux applications pratiques, chaque épisode offre un mélange équilibré d’analyses et d’opinions d’experts sur l’orientation du secteur. Découvrez comment l’IA transforme les entreprises, améliore l’efficacité et ouvre de nouvelles perspectives de croissance. Que vous ayez une longue expérience professionnelle et souhaitiez rester à la pointe de l’innovation ou que vous vous intéressiez simplement à l’avenir de la technologie, Mixture of Experts vous apporte à la fois des informations et des connaissances pratiques.

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Tout sur la modernisation des mainframes : COBOL et IA

L’IA en tant que générateur ou outil, la modernisation des mainframes avec COBOL, les obstacles à l’adoption mondiale de l’IA et la sécurisation des agents d’IA grâce à l’AgentOps.

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Pôle d’IA de 200 milliards de dollars en Inde et création d’un compilateur C par Claude

Contrat de 200 milliards de dollars conclu par Google pour la mise en place d’une infrastructure d’IA en Inde, création d’un compilateur C par Claude en deux semaines, les failles de sécurité des agents d’IA et le problème de rentabilité pour les entreprises.
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L’utilisation de Copilot révèle les tendances d’adoption de l’IA

Les tendances surprenantes dans l’adoption de l’IA révélées par le rapport d’utilisation de Copilot de Microsoft, l’intervention de Ralph Wiggum, le sommet indien sur l’IA et la campagne publicitaire intensive sur l’IA pendant le Super Bowl.
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Anthropic contre OpenAI : Claude Opus 4.6 et GPT-5.3-Codex

Claude Opus 4.6 d’Anthropic et GPT-5.3-Codex d’OpenAI ont été publiés à moins d’une heure d’intervalle. Nous analysons la bataille de l’IA d’entreprise et ce que cela signifie pour les développeurs.

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Lancement de Codex et chaos autour d’OpenClaw/Moltbook : cette semaine dans la rubrique Agents d’IA

L’application OpenAI Codex est lancée pour le codage d’agents d’IA, tandis que Moltbook, le réseau social réservé aux agents d’IA, présente des risques pour la sécurité. Rendez-vous cette semaine dans Mixture of Experts !
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OpenClaw (Moltbot, Clawdbot) : les agents open source se démocratisent

Déclenchement d’une révolution des agents open source par Moltbot (anciennement Clawdbot), essai de Dario Amodei sur l’adolescence de l’IA, IBM Grammy IQ et présentation de la puce Maia 200 de Microsoft.
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La nouvelle course à l’IA : l’innovation dans les entreprises en 2026

OpenAI introduit des publicités dans ChatGPT, Claude Code connaît un succès fulgurant et le rapport Enterprise 2030 de l’IBV révèle l’avenir de l’innovation en matière d’IA. Rendez-vous aujourd’hui dans Mixture of Experts !

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Analyse de Claude Cowork et passage d’Apple à Gemini

Claude Cowork apporte des agents d’IA sur votre bureau, Apple passe à Google Gemini pour Siri et Linus Torvalds adopte le vibe coding. Tout cela et bien plus encore cette semaine dans Mixture of Experts !
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Temps forts de l’IA au CES 2026 : NVIDIA Rubin et gadgets déjantés

Rubin de NVIDIA promet des gains de performances multipliés par 5, Meta acquiert Manus AI pour 2 milliards de dollars et l’architecture MHC de DeepSeek redéfinit l’efficacité de l’entraînement des modèles.
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L’année de l’IA en revue : les tendances qui façonnent 2026

Nos experts passent en revue les avancées de l’IA en 2025 et prédisent les tendances pour 2026. Les thèmes abordés incluent la pénurie de matériel informatique dédié à l’IA, les succès de l’open source, les super agents et l’évolution multimodale.

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Plongez-vous dans notre série de podcasts sur l’IA, qui comprend des épisodes sur les agents d’IA, les modèles de machine learning, les chatbots et bien plus encore. En un seul clic, découvrez nos épisodes mensuels et accédez facilement à des discussions approfondies sur les LLM, les SLM, la gouvernance de l’IA ou encore l’IA générative.

 

3 janvier | Épisode 36 OpenAI o3, DeepSeek-V3 et le pari de Brundage/Marcus sur l’IA Regarder l’épisode 36 10 janvier | Épisode 37 CES 2025, NVIDIA DIGITS, les échecs d’Apple Intelligence et les réflexions de Sam Altman Regarder l’épisode 37 17 janvier | Épisode 38 Les rumeurs concernant Anthropic, Microsoft CoreAI, les mises à niveau NotebookLM et les agents d’IA dans la finance Regarder l’épisode 38 24 janvier | Épisode 39 DeepSeek-R1, l’introduction en bourse de Mistral, la controverse sur FrontierMath et le rapport d’IDC sur les assistants de codage Regarder l’épisode 39 31 janvier | Épisode 40 DeepSeek : faits ou battage médiatique, la distillation de modèles et la concurrence open source Regarder l’épisode 40 7 février | Épisode 41 La recherche approfondie d’OpenAI, o3-mini, AI Action Summit et les classificateurs constitutionnels d’Anthropic Regarder l’épisode 41 14 février | Épisode 42 Sommet sur l’IA à Paris, les « Three Observations » d’Altman et l’indice économique d’Anthropic Regarder l’épisode 42 21 février | Episode 43 La recherche approfondie, la puce d’inférence OpenAI, les petits VLM et les offres d’emploi pour agents d’IA Regarder l’épisode 43 27 février | Épisode 44 Claude 3.7 Sonnet, les agents BeeAI, Granite 3.2 et le désalignement émergent Regarder l’épisode 44 7 mars | Épisode 45 Le saut quantique, Model Context Protocol, l’introduction en bourse de CoreWeave et le compagnon vocal d’IA Regarder l’épisode 45 14 mars | Épisode 46 Claude 3.7 Sonnet, les agents BeeAI, Granite 3.2 et le désalignement émergent Regarder l’épisode 46 21 mars | Épisode 47 NVIDIA GTC, les modèles de raisonnement Baidu et la génération d’images Gemini AI Regarder l’épisode 47 28 mars | Épisode 48 DeepSeek-V3-0324, Gemini Canvas et génération d’images avec GPT-4o Regarder l’épisode 48
3 mai | Épisode 1 Les ratés de Rabbit AI, le chatbot GPT-2, OpenAI et le Financial Times Regarder l’épisode 1 10 mai | Episode 2 L’état des lieux de l’open source, InspectorRAGet et les actualités concernant les réseaux Kolmogorov-Arnold Regarder l’épisode 2 17 mai | Épisode 3 GPT-4o, panorama de l’IA et notre avenir multimodal Regarder l’épisode 3 24 mai | Épisode 4 Scarlett Johansson, FMTI et Think 2024 Regarder l’épisode 4 31 mai | Épisode 5 Panorama de l’IA de Google, Golden Gate Claude, le « whale computer » et les lois d’échelle Regarder l’épisode 5 7 juin | Épisode 6 La sécurité de l’IA, benchmark RAG et l’IA responsable à la ACM FAccT Conference Regarder l’épisode 6 14 juin | Épisode 7 Les réactions au WWDC24 d’Apple et l’interprétabilité mécanistique Regarder l’épisode 7 21 juin | Épisode 8 Les modèles Nemotron-4 340B de NVIDIA, Safe Superintelligence Inc. et les agents d’IA Regarder l’épisode 8 28 juin | Épisode 9 Claude 3.5 Sonnet, BIRD-SQL et les dernières nouveautés en matière d’IA Regarder l’épisode 9 3 juillet | Épisode 10 Matériel d’IA : entraînement, inférence, appareils et optimisation des modèles Regarder l’épisode 10 12 juillet | Épisode 11 L’IA à Wimbledon, ChatGPT pour le codage et la mise à l’échelle avec des personas d’IA Regarder l’épisode 11 19 juillet | Épisode 12 Le rapport sur l’IA générative de Goldman Sachs, Claude 2.0 Engineer et les poursuites judiciaires de la RIAA Regarder l’épisode 12 26 juillet | Épisode 13 Llama 3.1 de Meta, Mistral Large 2 et l’intérêt croissant pour les petits modèles Regarder l’épisode 13 2 août | Épisode 14 SAM 2, friend.com et les projets d’IA générative vont-ils être abandonnés ? Regarder l’épisode 14 9 août | Épisode 15 OpenAI Structured Outputs, l’« acquisition » de character.ai et s’agit-il d’une bulle d’IA ? Regarder l’épisode 15 16 août | Épisode 16 Coût d’une violation de données en 2024 et Project Strawberry d’OpenAI Regarder l’épisode 16 23 août | Épisode 17 Agent Q, pas d’IA dans l’art et AMD acquiert ZT Systems Regarder l’épisode 17 30 août | Épisode 18 L’engouement pour Cursor, Perplexity introduit des publicités et l’IA à l’US Open Regarder l’épisode 18 6 septembre | Épisode 19 Le robot NEO 1X, les puces OpenAI, The AI Scientist et l’avenir du prompt engineering Regarder l’épisode 19 13 septembre | Épisode 20 Apple Intelligence, Reflection 70B, les agents d’IA open source et les idées de recherche LLM Regarder l’épisode 20 20 septembre | Épisode 21 Aperçu d’OpenAI o1, Agentforce, l’IA dans le fantasy football et le désapprentissage automatique Regarder l’épisode 21 27 septembre | Épisode 22 Llama 3.2, AI Snake Oil et l’IA générative pour la durabilité Regarder l’épisode 22 4 octobre | Épisode 23 NotebookLM, OpenAI DevDay et l’IA permettra-t-elle de prévenir les attaques de phishing ? Regarder l’épisode 23 11 octobre | Épisode 24 L’IA aux Nobel, l’arrivée du DGX B200 et le tour de financement de 40 millions de dollars d’Unstructured Regarder l’épisode 24 18 octobre | Épisode 25 18 octobre | Épisode 25 Machines of Loving Grace, Entropix, l’IA et les élections, et GSM8K Regarder l’épisode 25 25 octobre | Épisode 26 IBM Granite 3.0, le modèle d’IA Nemotron de NVIDIA et la levée de fonds de Perplexity Regarder l’épisode 26 1<sup>er</sup> novembre | Épisode 27 L’avenir des agents, la consommation d’énergie de l’IA, l’utilisation de l’ordinateur d’Anthropic et l’IA du filigrane de Google Regarder l’épisode 27 8 novembre | Épisode 28 SearchGPT, de Naptime à Big Sleep, et les mises à jour GitHub Octoverse Regarder l’épisode 28 15 novembre | Épisode 29 La mise à l’échelle de l’IA, l’avenir axé sur les agents d’IA et la course à l’IAG Regarder l’épisode 29 22 novembre | Épisode 30 « Mémoire quasi infinie », Microsoft Ignite, FrontierMath et AlphaFold3 Regarder l’épisode 30 27 novembre | Épisode 31 L’IA dans le secteur de l’enseignement : sécurité, maîtrise et prédictions Regarder l’épisode 31 6 décembre | Épisode 32 Au cœur d’AWS re:Invent 2024, LLM Flowbreaking et David Mayer Regarder l’épisode 32 13 décembre | Épisode 33 12 jours d’OpenAI, NeurIPS, ARC Prize et Llama 3.3 70B Regarder l’épisode 33 20 décembre | Épisode 34 IBM Granite 3.1, NVIDIA Jetson, le vol de modèles d’IA et la fin du pré-entraînement ? Regarder l’épisode 34 27 décembre | Épisode 35 Retour sur 2024 : les avancées des modèles, des agents, du matériel et des produits d’IA Regarder l’épisode 35

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