Qu’est-ce que l’intelligence artificielle (IA) ?

Les entreprises peuvent mettre en œuvre des chatbots et des assistants virtuels alimentés par l’IA pour traiter les demandes des clients, les tickets d’assistance et autres activités. Ces outils utilisent des capacités de traitement automatique du langage naturel (NLP) et d’IA générative pour comprendre les questions des clients concernant l’état des commandes, les détails des produits et les politiques de retour, et y répondre.

Les chatbots et les assistants virtuels permettent de proposer une assistance permanente, accélèrent les délais de réponses aux questions fréquemment posées (FAQ), libèrent les agents humains au bénéfice de tâches plus importantes et offrent aux clients un service plus rapide et plus cohérent.