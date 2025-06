Qu'est-ce que l'apprentissage supervisé ?

L’apprentissage par renforcement entraîne des agents autonomes, tels que des robots et des voitures autonomes, à prendre des décisions à travers des interactions avec leur environnement. Cette technique n’utilise pas de données étiquetées et diffère également de l’apprentissage non supervisé en ce qu’il enseigne par essais et erreurs et par récompenses, et non en identifiant des schémas sous-jacents dans des jeux de données.