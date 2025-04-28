Le gradient boosting est un algorithme de machine learning puissant, largement utilisé dans le domaine de la science des données pour accomplir les tâches de classification. Comme le bagging, il fait partie d’une famille de méthodes d’apprentissage d’ensemble qui combinent les prévisions de plusieurs modèles plus simples pour améliorer la performance globale. La régression par gradient boosting s’appuie sur le gradient boosting pour mieux générer les données de sortie sur la base d’une régression linéaire. Les modèles de classification par gradient boosting, que vous découvrirez dans ce tutoriel, s’appuient sur le gradient boosting pour mieux classer les données d’entrée comme appartenant à deux ou plusieurs classes différentes.
Le gradient boosting est une mise à jour de l’algorithme adaboost qui utilise des souches de décision à la place des arbres. Ces souches de décision sont similaires aux arbres d’une forêt aléatoire, mais elles n’ont qu’un seul nœud et deux feuilles. L’algorithme de gradient boosting permet de construire des modèles de manière séquentielle, chaque étape essayant de corriger les erreurs de l’itération précédente. Le processus d’entraînement commence souvent par la création d’un apprenant faible, tel qu’un arbre de décision superficiel, pour les données d’entraînement. Après cet entraînement initial, le gradient boosting calcule l’erreur entre les valeurs réelles et les valeurs prédites (ou résiduelles), puis entraîne un nouvel estimateur à prédire cette erreur. Ce nouvel arbre est ajouté à l’ensemble pour mettre à jour les prédictions et créer un apprenant fort. Le gradient boosting répète ce processus jusqu’à ce que l’amélioration cesse ou qu’un nombre fixe d’itérations soit atteint. Le boosting est similaire à la descente de gradient, mais elle « fait descendre » le gradient en introduisant de nouveaux modèles.
Le boosting présente plusieurs avantages : il a une bonne performance sur les données tabulaires, et il peut gérer tant les données numériques que les données catégorielles. Il fonctionne bien même avec les paramètres par défaut et résiste aux données aberrantes du jeu de données. Cependant, il peut être lent à entraîner et souvent très sensible aux hyperparamètres définis pour le processus d’entraînement. Réduire le nombre d’arbres créés peut accélérer le processus d’entraînement lorsque vous travaillez avec un jeu de données volumineux. Cette étape est généralement réalisée à l’aide du paramètre de profondeur maximale. Le gradient boosting peut également être sujet au surapprentissage s’il n’est pas réglé correctement. Pour éviter le surapprentissage, vous pouvez configurer le taux d’apprentissage pour le processus d’entraînement. Ce processus, qui est à peu près le même pour les modèles de classification et de régression par gradient boosting, est utilisé dans le célèbre xgboost, qui s’appuie sur le gradient boosting en ajoutant une régularisation.
Dans ce tutoriel, vous apprendrez à utiliser deux langages de programmation différents et des bibliothèques de boosting de gradient pour classer les pingouins à l’aide du jeu de données populaire Palmer Pinguins.
Vous pouvez télécharger le notebook de ce tutoriel sur Github.
Bien que vous puissiez faire votre choix parmi plusieurs outils, ce tutoriel vous guide pas à pas pour configurer un compte IBM à l’aide d’un Jupyter Notebook sur watsonx.
Connectez-vous à watsonx.ai à l’aide de votre compte IBM® Cloud.
Créez un projet watsonx.ai.
Vous pouvez obtenir l’ID de votre projet à partir de ce dernier. Cliquez sur l’onglet Gérer. Ensuite, copiez l’ID du projet depuis la section Détails de la page Général. Vous aurez besoin de cet ID pour ce tutoriel.
Créez un Jupyter Notebook.
Veillez à sélectionner « Exécution 24.1 sur R 4.3 S (4 vCPU 16 Go RAM) » lorsque vous créez le notebook. Cette étape ouvre un environnement Jupyter Notebook dans lequel vous pouvez copier le code de ce tutoriel. Vous pouvez également télécharger ce notebook sur votre système local et le charger dans votre projet watsonx.ai en tant qu'actif. Ce Jupyter Notebook est disponible sur GitHub.
Dans R, la bibliothèque Caret est un outil puissant pour la préparation des données et l’ajustement des modèles. Vous l’utiliserez pour préparer les données et pour entraîner le modèle.
install.packages('gbm')
install.packages('caret')
install.packages('palmerpenguins')
library(gbm)
library(caret)
library(palmerpenguins)
head(penguins) # head() returns the top 6 rows of the dataframe
summary(penguins) # prints a statistical summary of the data columns
La fonction createDataPartition du package caret pour diviser le jeu de données initial en jeu d’entraînement et jeu de test, et les données en données d’entraînement (70 %) et données de test (30 %).
dim(penguins)
# get rid of any NA
penguins <- na.omit(penguins)
parts = caret::createDataPartition(penguins$species, p = 0.7, list = F)
train = penguins[parts, ]
test = penguins[-parts, ]
Maintenant vous pouvez procéder à l’entraînement et aux tests.
La méthode d’entraînement de la bibliothèque caret utilise des formules R, où la variable dépendante (souvent appelée cible) se trouve à gauche d’un tilde « ~ ». Les variables indépendantes (également appelées caractéristiques) se trouvent à droite du « ~ ». Par exemple :
height ~ age
Cette étape permet de prédire la taille en fonction de l’âge.
Pour l’entraînement caret, vous passez la formule, les données d’entraînement et la méthode à utiliser. La bibliothèque caret fournit des méthodes pour divers types d’entraînement. En définissant la méthode sur « gbm », vous indiquerez donc que vous souhaitez utiliser le gradient boosting. Le paramètre suivant configure le processus d’entraînement. La méthode « repeatedcv » effectue une validation croisée X-fold sur des sous-échantillons des points de données d’entraînement. Ici, vous spécifiez 3 répétitions de la validation croisée 5-fold en utilisant un ensemble de folds différent pour chaque validation croisée.
model_gbm <- caret::train("species ~ .",
data = train,
method = "gbm", # gbm for gradient boosting machine
trControl = trainControl(method = "repeatedcv",
number = 5,
repeats = 3,
verboseIter = FALSE),
verbose = 0)
Vous pouvez maintenant utiliser le modèle prédictif pour faire des prédictions sur les données de test :
pred_test = caret::confusionMatrix(
data = predict(model_gbm, test),
reference = test$species
)
print(pred_test)
Cette étape imprime :
Confusion Matrix and Statistics
Reference
Prediction Adelie Chinstrap Gentoo
Adelie 42 0 0
Chinstrap 0 20 0
Gentoo 1 0 35
Overall Statistics
Accuracy : 0.9898
95% CI : (0.9445, 0.9997)
No Information Rate : 0.4388
P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16
Kappa : 0.984
Mcnemar's Test P-Value : NA
Statistics by Class:
Class: Adelie Class: Chinstrap Class: Gentoo
Sensitivity 0.9767 1.0000 1.0000
Specificity 1.0000 1.0000 0.9841
Pos Pred Value 1.0000 1.0000 0.9722
Neg Pred Value 0.9821 1.0000 1.0000
Prevalence 0.4388 0.2041 0.3571
Detection Rate 0.4286 0.2041 0.3571
Detection Prevalence 0.4286 0.2041 0.3673
Balanced Accuracy 0.9884 1.0000 0.9921
Étant donné la nature de la validation croisée avec folds, la sensibilité et la spécificité de chaque classe peuvent être légèrement différentes de ce qui est observé ici, bien que la précision soit la même. La précision est assez bonne, même avec le pingouin Chinstrap, qui représente 20 % du jeu de données d’entraînement.
Vous allez maintenant apprendre à créer un modèle de gradient boosting en Python. Dans le projet créé précédemment, créez un Jupyter Notebook.
Veillez à créer votre Jupyter Notebook en utilisant Python 3.11 dans IBM Watson Studio. Veillez à sélectionner « Runtime 24.1 on Python 3.11 XXS (1 vCPU 4 GB RAM) » lorsque vous créez le notebook. Vous êtes maintenant prêt(e) à créer un modèle de classification par gradient boosting avec Python.
Cette étape installe les bibliothèques que vous utiliserez pour entraîner et tester votre modèle de classification par gradient boosting. L’entraînement se fait avec scikit-learn, et les données proviennent de la bibliothèque palmerpenguins.
!pip install seaborn pandas scikit-learn palmerpenguins
Installez maintenant les bibliothèques dans l’environnement du notebook :
import pandas as pd
import seaborn as sns
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import classification_report
from sklearn.model_selection import cross_val_score, train_test_split
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler
from palmerpenguins import load_penguins
Comme dans le code R, certains NA dans le jeu de données des pingouins doivent être supprimés. Cet extrait de code charge le jeu de données, supprime toutes les lignes NA, puis divise les données en caractéristiques et cibles.
# Load the penguins
penguins = load_penguins() #initialize the dataset
penguins = penguins.dropna()
X = penguins.drop("species", axis=1)
y = penguins["species"]
Maintenant, répartissez le jeu de données entre l’entraînement et les tests, avec 70 % des données extraites pour l’entraînement, et 30 % pour les tests.
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
X, y, test_size=0.3, random_state=42
)
Ensuite, vous allez recueillir deux listes de noms de colonnes, l’une pour les caractéristiques catégorielles de X, et l’autre pour les caractéristiques numériques (par exemple, float64 ou int64). Ensuite, utilisez ColumnTransformer de scikit-learn pour appliquer différents prétraitements aux différents types de colonnes. Un OneHotEncoder est appliqué aux caractéristiques catégorielles pour les convertir en vecteurs binaires. Un StandardScaler est appliqué aux caractéristiques numériques pour les standardiser autour d’une moyenne f 0 et d’une variance de 1.
# Define categorical and numerical features
categorical_features = X.select_dtypes(
include=["object"]
).columns.tolist()
numerical_features = X.select_dtypes(
include=["float64", "int64"]
).columns.tolist()
preprocessor = ColumnTransformer(
transformers=[
("cat", OneHotEncoder(), categorical_features),
("num", StandardScaler(), numerical_features),
]
)
Maintenant que vous avez créé les ensembles de caractéristiques et le préprocesseur, vous pouvez créer un pipeline pour entraîner le modèle. Ce pipeline utilise le préprocesseur sur les données d’entrée, puis les transmet à l’algorithme de gradient boosting pour créer le classifieur. Avec un jeu de données plus volumineux ou plus complexe, il peut être utile de configurer d’autres paramètres d’entraînement. Par exemple, max_features, qui définit le nombre de caractéristiques à prendre en compte lorsque vous recherchez la meilleure division, ou max_depth, qui limite le nombre de nœuds de l’arbre. Cet extrait de code définit le paramètre critère, qui mesure la qualité du fractionnement pour l’entraînement. Dans ce cas, nous utilisons l’erreur quadratique moyenne avec score d’amélioration de Jerry Friedman (lien externe à IBM)
pipeline = Pipeline([
("preprocessor", preprocessor),
("classifier", GradientBoostingClassifier(random_state=42,
criterion='friedman_mse', max_features=2)),
])
Ensuite, effectuez une validation croisée pour évaluer la performance de votre pipeline de machine learning sur les données d’entraînement. L’appel à la méthode d’ajustement du pipeline que vous avez créé entraîne le modèle. La fonction de perte utilise l’erreur quadratique moyenne (ou MSE) par défaut.
# Perform 5-fold cross-validation
cv_scores = cross_val_score(pipeline, X_train, y_train, cv=5)
# Fit the model on the training data
pipeline.fit(X_train, y_train)
Maintenant que le modèle a été entraîné, prédisez le test et vérifiez la performance :
# Predict on the test set
y_pred = pipeline.predict(X_test)
# Generate classification report
report = classification_report(y_test, y_pred)
Imprimez les résultats :
print(f"Mean Cross-Validation Accuracy: {cv_scores.mean():.4f}")
print("\nClassification Report:")
print(report)
Cet étape imprime les résultats suivants :
Mean Cross-Validation Accuracy: 0.9775
Classification Report:
precision recall f1-score support
Adelie 1.00 1.00 1.00 31
Chinstrap 1.00 1.00 1.00 18
Gentoo 1.00 1.00 1.00 18
accuracy 1.00 67
macro avg 1.00 1.00 1.00 67
weighted avg 1.00 1.00 1.00 67
Ces résultats sont très proches de la précision rapportée par les méthodes R dans la première partie de ce tutoriel.
