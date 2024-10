Alors que les organisations collectent des ensembles de données plus volumineux contenant potentiellement des informations sur leur activité commerciale, la détection des données aberrantes dans ces ensembles de données est essentielle pour découvrir les inefficacités, les événements rares, la cause racine des problèmes ou les possibilités d'amélioration opérationnelle. Mais qu’est-ce qu’une anomalie et pourquoi est-il important de la détecter ?

Les types d'anomalies varient selon l'entreprise et la fonction commerciale. La détection des anomalies consiste simplement à définir des schémas et des indicateurs « normaux », sur la base des fonctions et des objectifs de l'entreprise, et à identifier les points de données qui se situent en dehors du comportement normal d'une opération. Par exemple, un trafic supérieur à la moyenne sur un site Web ou une application pendant une période donnée peut signaler une menace de cybersécurité , auquel cas vous devriez disposer d'un système capable de déclencher automatiquement des alertes de détection des fraudes. Cela pourrait également simplement être le signe qu'une initiative marketing particulière fonctionne. Les anomalies ne sont pas nécessairement des événements indésirables. Cependant, leur identification et leur analyse permettent d'acquérir une meilleure compréhension de l'activité de l'entreprise et de prendre des mesures préventives.

Le défi pour les services informatiques travaillant en science des données est de donner un sens à des points de données en expansion et en constante évolution. Dans cet article, nous verrons comment les techniques de machine learning, alimentées par l'intelligence artificielle, sont utilisées pour détecter les comportements anormaux à travers trois méthodes différentes de détection d'anomalies : la détection d'anomalies supervisée, la détection d'anomalies non supervisée et la détection d'anomalies semi-supervisée.