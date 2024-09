Qu'est-ce que la cybersécurité ?

La cybersécurité vise à protéger les systèmes, les applications, les équipements informatiques, les données sensibles et les actifs financiers des individus et des organisations contre les virus informatiques, contre les attaques de ransomwares, sophistiquées et coûteuses, et plus encore.

Les cyberattaques peuvent perturber les activités des entreprises, leur nuire ou même les détruire, et le prix à payer pour les victimes ne cesse d’augmenter. Par exemple, selon le rapport IBM 2023 sur le coût d’une violation de données :

Le coût moyen d’une violation de données en 2023 était de 4,45 millions de dollars, soit une augmentation de 15 % en trois ans.





Le coût moyen d’une violation de données liée à un ransomware en 2023 était encore plus élevé et atteignait 5,13 millions de dollars. Ce chiffre ne tient pas compte du montant de la rançon, s’élevant en moyenne à 1 542 333 dollars, soit une augmentation de 89 % par rapport à l’année précédente.

Selon une estimation, la cybercriminalité pourrait coûter à l'économie mondiale 10,5 billions de dollars par an d'ici 2025 (lien externe à ibm.com).1

Voici les tendances qui se sont développées ces dernières années en matière de technologies de l’information (TI) :

une augmentation de l’adoption du cloud computing,

la complexité du réseau,

le télétravail et le travail à domicile,

les programmes BYOD (Bring Your Own Device),

et des appareils et capteurs connectés dans tous les domaines, des sonnettes aux voitures en passant par les chaînes de montage.

Toutes ces tendances représentent d’énormes avantages commerciaux et illustrent nos progrès dans ce domaine, mais elles offrent également aux cybercriminels de plus en plus d’opportunités d’attaque.

Sans surprise, une étude récente vient de révéler que le déficit de travailleurs dans le domaine de la cybersécurité, c’est-à-dire l’écart entre les travailleurs actuels et les emplois à pourvoir dans le domaine de la cybersécurité, s’élevait à 3,4 millions de travailleurs dans le monde entier.2 Les équipes de sécurité dont les ressources sont limitées se concentrent sur l’élaboration de stratégies de cybersécurité globales qui tirent parti de fonctionnalités avancées d’analytique, d’intelligence artificielle et d’automatisation pour lutter plus efficacement contre les cybermenaces et minimiser l’impact des cyberattaques.