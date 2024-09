Comme toutes les escroqueries par hameçonnage, le harponnage peut être effectué par e-mail, par SMS ou par appel téléphonique. La différence est qu’au lieu de cibler des milliers ou des millions de victimes potentielles avec des tactiques d’hameçonnage en masse, les adeptes du harponnage ciblent des individus ou des groupes d’individus spécifiques (par exemple, les directeurs régionaux des ventes d’une entreprise) avec des escroqueries personnalisées basées sur des recherches approfondies.

Selon le rapport sur le coût d’une violation de données en 2023 d’IBM, l’hameçonnage était la deuxième cause la plus fréquente de violation de données en 2022. McKinsey relève que le nombre d’attaques par phishing ciblé a été multiplié par près de sept après le début de la pandémie. Les cybercriminels profitent de la généralisation du télétravail. En effet, les collaborateurs qui exercent leur activité à distance pourraient s’avérer plus vulnérables aux tentatives d’hameçonnage, en raison d’un certain laxisme en matière d’hygiène cyber et de leur habitude d’échanger avec leurs collègues et leur supérieurs principalement par e-mail et par chat.

Le rapport d’IBM révèle également que si les attaques par hameçonnage sont devenues les plus coûteuses (4,91 millions de dollars en moyenne), le coût des attaques par hameçonnage ciblé peut largement dépasser ce montant. Par exemple, lors d’une attaque par phishing ciblé très médiatisée, les auteurs ont dérobé plus de 100 millions de dollars à Facebook et à Google en se faisant passer pour des fournisseurs légitimes et en incitant les employés à payer de fausses factures.