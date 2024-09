L'authentification multifacteur (MFA) est une méthode de vérification d'identité qui exige des utilisateurs qu'ils fournissent au moins un facteur d'authentification en plus d'un mot de passe, ou au moins deux facteurs d'authentification à la place d'un mot de passe, pour accéder à un site Web, une application ou un réseau.

Comme il est plus difficile de pirater plusieurs facteurs d'authentification qu'un seul mot de passe, et que d'autres types de facteur sont plus difficiles à voler ou à falsifier que les mots de passe, l'authentification MFA protège plus efficacement une organisation contre les accès non autorisés que l'authentification à un seul facteur (nom d'utilisateur et mot de passe).



L'authentification MFA est devenue un élément fondamental des stratégies de gestion des identités et des accès de nombreuses organisations. Il s'agit généralement d'une méthode d'authentification obligatoire ou recommandée dans de nombreux secteurs d'activité et organismes d'administration. La plupart des employés ou des internautes ont déjà rencontré un sous-type de l'authentification MFA, appelé authentification à deux facteurs (2FA), qui exige des utilisateurs qu'ils fournissent un mot de passe et un deuxième facteur, généralement un code envoyé à un téléphone mobile ou à une adresse électronique, pour se connecter à un système ou à un site Web. Mais quiconque a accédé à un DAB en utilisant une carte bancaire et un numéro d'identification personnel (NIP) a utilisé une forme d'authentification MFA.