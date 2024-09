Le Single Sign On simplifie l'authentification de l'utilisateur, améliore l'expérience de l'utilisateur et, lorsqu'elle est correctement mise en œuvre, renforce la sécurité. Il est souvent utilisé pour gérer l'authentification et sécuriser l'accès aux intranets et extranets des entreprises, aux portails des étudiants, aux services de cloud public et à d'autres environnements dans lesquels les utilisateurs doivent passer d'une application à l'autre pour effectuer leur travail. Il est également de plus en plus utilisé dans les sites web et les applications orientés clients, tels que les sites bancaires et de commerce électronique, pour combiner des applications de fournisseurs tiers dans des expériences utilisateur transparentes et ininterrompues.