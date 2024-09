De plus en plus, les cybercriminels s’appuient sur la connexion plutôt que sur le piratage des réseaux, via des comptes valides qui sont devenus le point d’entrée le plus courant dans l’environnement de la victime en 2023, représentant 30 % de tous les incidents auxquels X-Force a répondu.

Les technologies alimentées par l’IA comme IBM Security Verify offrent des solutions de gestion des identités et des accès (IAM) qui aident les entreprises à protéger leurs réseaux hybrides et multicloud. De plus, les services de gestion des identités et des accès peuvent vous aider à définir et à gérer des solutions, à transformer votre gouvernance et à faire la preuve de votre conformité.