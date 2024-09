Découvrez ce que Gartner, IDC, Forrester et d’autres grands cabinets d’analystes disent à propos des solutions d’IBM.

Sécurité

Rapport 2023 sur le coût d’une violation de données

Soyez mieux préparé face aux violations de données en maîtrisant les causes et les facteurs qui augmentent ou réduisent les coûts de ces violations, grâce à l’expérience de plus de 550 organisations.