Tests de résilience opérationnelle

Le règlement DORA exige la mise en place, le maintien et la vérification d’un programme de résilience opérationnelle numérique. Les tests requis englobent les TIC tiers, avec des évaluations de pénétration et de vulnérabilité, des examens du code source et des tests basés sur des scénarios. IBM propose des tests d’intrusion et des tests de vulnérabilité pour aider à identifier, à hiérarchiser et à corriger les failles de sécurité. IBM Security QRadar SOAR aide les équipes à réagir, à automatiser et à collaborer. Les solutions d’infrastructure proposées par IBM offrent des capacités flexibles de réponse et de récupération, mais aussi des capacités d’automatisation de la prévention et de la récupération, et la possibilité de rétablir la copie sauvegardée avec le stockage IBM.