La modélisation des aléas climatiques est une approche complexe visant à évaluer et comprendre les risques potentiels que présentent les aléas liés au climat pour les actifs sur de longues périodes. Cette méthode diffère considérablement de la modélisation traditionnelle des risques climatiques dans son orientation temporelle et contextuelle. La modélisation des risques climatiques implique généralement des observations en temps réel des variables météorologiques à l’aide de données météorologiques, d’images satellites et de modèles informatiques. Les risques météorologiques concernent les événements météorologiques à court terme et leurs impacts immédiats ; la modélisation prospective des aléas climatiques adopte une perspective globale à long terme. Elle intègre des données historiques sur le climat, des projections de changements climatiques, des modèles spécifiques aux risques et des données géographiques et contextuelles spécifiques au lieu pour prédire la probabilité et la gravité des événements liés au climat, tels que les ouragans, les inondations et les vagues de chaleur, dans les décennies à venir.



Ces données d’exposition peuvent ensuite être traduites en données significatives à l’aide de fonctions d’impact et de perte spécifiques au cas d’utilisation. En tenant compte de facteurs tels que l’évolution des conditions météorologiques, l’élévation du niveau des mers et l’augmentation des températures, cette approche de modélisation permet aux parties prenantes, y compris les entreprises, les gouvernements et les assureurs, de prendre des décisions avisées pour atténuer les risques, planifier à long terme et mettre en œuvre des mesures de résistance adaptées à l’évolution du climat. Elle nous permet de relever de manière proactive les défis complexes liés au changement climatique et à ses impacts potentiels sur les actifs et les infrastructures critiques.