Qu’est-ce qu’une API REST ?

Bien que la flexibilité soit un grand avantage de la conception d’API REST, cette même flexibilité facilite la conception d’une API défaillante ou peu performante. C’est pourquoi les développeurs professionnels partagent les bonnes pratiques en matière de spécifications d’API REST.

La spécification OpenAPI (OAS) établit une interface pour décrire une API de manière à permettre à tout développeur ou à toute application de la découvrir et de comprendre pleinement ses paramètres et ses capacités. Ces informations comprennent les points de terminaison disponibles, les opérations autorisées sur chaque point de terminaison, les paramètres d’opération, les méthodes d’authentification, etc. La dernière version, OAS3, comprend des outils pratiques, tels que le générateur OpenAPI, qui permettent de générer des clients API et des stubs de serveur dans différents langages de programmation.

La sécurisation d’une API REST commence également par les bonnes pratiques du secteur. Utilisez des algorithmes de hachage pour sécuriser les mots de passe et le protocole HTTPS pour sécuriser la transmission des données. Un cadre d’autorisation comme OAuth 2.0 peut aider à limiter les privilèges des applications tierces.

En utilisant un horodatage dans l’en-tête HTTP, une API peut également rejeter toute requête arrivant après un certain laps de temps. La validation des paramètres et les jetons Web JSON sont d’autres moyens de s’assurer que seuls les clients autorisés peuvent accéder à l’API.