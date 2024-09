Les API simplifient et accélèrent le développement d’applications et de logiciels en permettant aux développeurs d’intégrer des données, des services et des capacités provenant d’autres applications, plutôt que d’avoir à les développer de A à Z. Les API offrent également aux propriétaires d’applications un moyen simple et sécurisé de mettre les données et les fonctions de leurs applications à la disposition des départements de leur organisation. Les propriétaires d’applications peuvent également partager ou commercialiser des données et des fonctions auprès de partenaires commerciaux ou de tiers.

Les API permettent de ne partager que les informations nécessaires, les autres détails internes du système restant masqués, ce qui contribue à sa sécurité. Les serveurs ou les appareils n’ont pas besoin d’exposer complètement les données : les API permettent de partager de petits paquets de données, en rapport avec la demande spécifique.

La documentation d’une API s’apparente à un manuel d’instructions techniques : elle présente l’API de manière détaillée et donne des informations aux développeurs sur son utilisation et ses services. Une documentation bien conçue favorise une meilleure expérience utilisateur et permet généralement d’en tirer le meilleur parti.