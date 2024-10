Pour comparer les API REST et GraphQL, il est essentiel de bien comprendre ces deux technologies.

REST

Développé au début des années 2000, REST est un style d’architecture structuré destiné aux applications hypermédias en réseau, conçu pour utiliser un protocole de communication de type client/serveur sans état pouvant être mis en cache. Les API REST, également appelées API RESTful, constituent le moteur des architectures REST.

Les API REST utilisent des identificateurs de ressources uniques (URI) pour accéder aux ressources. Elles fonctionnent via différents points de terminaison tqui réalisent des opérations CRUD (« créer », « lire », « mettre à jour » et « supprimer ») pour les ressources réseau. Les API REST s'appuient sur un format de données prédéfini, appelé type de média ou type MIME, qui détermine la structure et la taille des ressources fournies aux clients. Les formats les plus courants sont JSON et XML (et parfois HTML ou du texte brut).

Lorsqu'un client demande une ressource, le serveur traite la requête et renvoie toutes les données associées à cette ressource. La réponse comprend des codes de réponse HTTP comme « 200 OK » (pour les requêtes réussies) et « 404 Not Found » (pour des ressources inexistantes).

graphql

GraphQL est un langage de requête et un environnement d’exécution d’API que Facebook a développé en interne en 2012 avant qu’il ne devienne un projet open source en 2015.

GraphQL, quant à lui, est défini par des schémas d'API écrits dans un langage de définition de schéma spécifique à GraphQL. Chaque schéma spécifie les types de données que l'utilisateur peut interroger ou modifier, ainsi que les relations entre ces types. Chaque champ d'un schéma est pris en charge par un résolveur. Le résolveur transforme les requêtes, mutations et abonnements GraphQL en données, et récupère ces données depuis des bases de données, des services cloud ou d'autres sources. Les résolveurs spécifient également les formats de données et permettent d'assembler des données provenant de diverses sources.

Contrairement à REST, qui utilise généralement plusieurs points de terminaison pour récupérer des données et effectuer des opérations réseau, GraphQL expose les modèles de données via un point d'accès unique. Les clients envoient leurs requêtes GraphQL à ce point d'accès, peu importe les informations qu'ils recherchent. L'API accède ensuite aux propriétés des ressources et suit les références entre elles pour récupérer toutes les données nécessaires à partir d'une seule requête adressée au serveur GraphQL.

Les API GraphQL et REST sont conçues pour les échanges de données basés sur des ressources. Elles utilisent des méthodes HTTP (comme les requêtes PUT et GET) qui déterminent les opérations qu’un client peut effectuer. Il existe cependant des différences essentielles entre ces deux types de systèmes, qui expliquent non seulement la prolifération de GraphQL, mais aussi la pérennité des systèmes RESTful.