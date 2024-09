Le sans serveur est un modèle de développement et d'exécution d'applications de cloud computing qui permet aux développeurs de créer et d'exécuter le code d'une application sans qu'il soit nécessaire de mettre à disposition ou de gérer des serveurs ou une infrastructure backend.

Le sans serveur permet aux développeurs de se concentrer sur l'écriture du meilleur code d'application frontale et de la meilleure logique métier possible. Il leur suffit d'écrire le code de leur application et de le déployer dans des conteneurs gérés par un fournisseur de cloud. Le fournisseur de cloud s'occupe du reste, en fournissant l'infrastructure cloud nécessaire à l'exécution du code et en faisant évoluer l'infrastructure à la demande, selon les besoins. Le fournisseur de cloud est également responsable de l'ensemble de la gestion et de la maintenance de routine de l'infrastructure, comme les mises à jour et les correctifs du système d'exploitation, la gestion de la sécurité, la planification de la capacité, la surveillance du système, etc.

Autre point important : avec le sans serveur, les développeurs ne paient jamais pour une capacité inactive. Le fournisseur de cloud met à disposition et augmente les ressources informatiques requises à la demande lorsque le code s'exécute, puis les réduit lorsque l'exécution s'arrête (on parle alors de « réduction à zéro »). La facturation commence lorsque l'exécution commence et se termine lorsqu'elle s'arrête. En général, la tarification est basée sur le temps d'exécution et les ressources nécessaires.