Découvrez ce qu'est un cloud public et ce qu'il offre par rapport aux modèles de cloud privé et de cloud computing hybride, ou avec ces derniers.

L'essor et l'adoption des services de cloud public constituent l'un des changements les plus importants de l'histoire de l'informatique d'entreprise. Un cloud public est un type de cloud computing dans lequel un fournisseur de services tiers met des ressources informatiques, qui peuvent aller d'applications logicielles prêtes à l'emploi à des machines virtuelles (VM) individuelles en passant par des infrastructures d'entreprise complètes et des plateformes de développement, à la disposition des utilisateurs sur l'internet public. Ces ressources peuvent être accessibles gratuitement, ou l'accès peut être vendu selon des modèles de tarifs d'abonnement ou facturé à l'utilisation.

Le fournisseur de cloud public possède et administre les centres de données dans lesquels sont exécutées les charges de travail des clients. Les fournisseurs de services sont responsables de toute la maintenance du matériel et de l'infrastructure et fournissent une connectivité réseau haut débit pour offrir un accès rapide aux applications et aux données. Le fournisseur de cloud gère également le logiciel de virtualisation sous-jacent. Dans sa forme la plus simple, le modèle de cloud public est la version informatique du modèle de « service public » que nous utilisons tous lorsque nous consommons de l'électricité ou de l'eau dans nos foyers.

Les architectures de cloud public sont des environnements mutualisés : les utilisateurs partagent un pool de ressources virtuelles qui sont automatiquement mises à disposition et allouées aux différents locataires par le biais d'une interface en libre-service. Cela signifie que les charges de travail de plusieurs locataires peuvent exécuter simultanément des instances d'UC exécutées sur un serveur physique partagé. Les données de chaque locataire du cloud sont toutefois isolées logiquement de celles des autres locataires.

Le marché mondial du cloud computing public a connu une croissance rapide au cours des dernières années et les analystes prévoient que cette tendance va se poursuivre ; Gartner (lien externe à ibm.com) prévoit que le chiffre d'affaire mondial du cloud computing public dépassera 330 milliards de dollars d'ici la fin de 2022.

De nombreuses entreprises transfèrent des parties de leur infrastructure informatique vers le cloud public, car les services de cloud public sont élastiques et très évolutifs, s'adaptant avec souplesse à l'évolution des besoins des charges de travail. D'autres sont attirées par la promesse d'une plus grande efficacité et d'une réduction du gaspillage des ressources, puisque les clients ne paient que ce qu'ils utilisent. D'autres encore cherchent à réduire les dépenses en matériel et en infrastructures sur site.

Regardez la vidéo suivante pour en savoir plus sur le cloud public :