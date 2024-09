SaaS (parfois appelé services d'application cloud) est un logiciel d'application hébergé sur le cloud et prêt à l'emploi. Les utilisateurs paient des frais mensuels ou annuels pour utiliser une application complète à partir d'un navigateur Web, d'un client bureautique ou d'une application mobile. L'application et toute l'infrastructure nécessaire pour la fournir (serveurs, stockage, réseau, middleware, logiciel d'application, stockage de données) sont hébergées et gérées par le fournisseur SaaS.

Le fournisseur gère la totalité des mises à jour et des correctifs du logiciel, généralement de manière invisible pour les clients. En général, le fournisseur garantit un niveau de disponibilité, de performance et de sécurité dans le cadre d'un accord sur les niveaux de service (SLA). Les clients peuvent ajouter des utilisateurs et du stockage de données à la demande, moyennant un coût supplémentaire.

Aujourd'hui, toute personne qui utilise un téléphone portable utilise presque certainement une forme de service SaaS. La messagerie électronique, les médias sociaux et les solutions de stockage de fichiers dans le cloud (telles que Dropbox ou Box) sont des exemples d'applications SaaS que nous utilisons tous les jours dans notre vie personnelle. Les solutions SaaS professionnelles et d'entreprise les plus utilisées sont Salesforce (logiciel de gestion de la relation client), HubSpot (logiciel de marketing), Trello (gestion des flux de travail), Slack (collaboration et messagerie) et Canva (graphisme). De nombreuses applications, conçues à l'origine pour les ordinateurs de bureau (par exemple, Adobe Creative Suite), sont désormais disponibles sous forme de solution SaaS (par exemple, Adobe Creative Cloud).

Avantages de SaaS

SaaS offre pour principal avantage de laisser toute la gestion de l'infrastructure et des applications à la charge du fournisseur SaaS. Il suffit à l'utilisateur de créer un compte, de payer les frais et de commencer à utiliser l'application. Le fournisseur s'occupe de tout le reste : maintenance du matériel et du logiciel du serveur, gestion des accès et de la sécurité des utilisateurs, stockage et gestion des données, mises à niveau et correctifs, etc.

Autres avantages de SaaS :

Risque minime : de nombreux produits SaaS proposent une période d'essai gratuite ou des frais mensuels peu élevés qui permettent aux clients d'essayer le logiciel pour vérifier qu'il répond à leurs besoins, moyennant un risque financier minime, voire nul.





Évolutivité aisée : l'ajout d'utilisateurs se résume à enregistrer et payer les nouveaux postes. Les clients peuvent acheter du stockage de données supplémentaire pour un coût nominal.

Certains fournisseurs SaaS permettent même de personnaliser leur produit en proposant une solution PaaS complémentaire. Heroku, une solution PaaS pour Salesforce, en est un exemple bien connu.

Cas d'utilisation de SaaS

Aujourd'hui, presque toutes les applications de productivité personnelle ou professionnelle sont disponibles en tant que solution SaaS. Les cas d'utilisation spécifiques sont trop nombreux pour être mentionnés (certains sont énumérés ci-dessus). Si un utilisateur final ou une organisation peut trouver une solution SaaS offrant les fonctionnalités requises, dans la plupart des cas, elle constitue une alternative beaucoup plus simple, plus évolutive et plus rentable que les logiciels sur site.