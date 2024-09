Le déploiement de machines virtuelles et d'autres infrastructures virtualisées repose fortement sur la création et la mise en œuvre de processus et de logiciels automatisés en remplacement d'activités manuelles chronophages. L'automatisation de la gestion d'infrastructure simplifie des tâches telles que la gestion de configuration, le déploiement et l'approvisionnement. En fonction des besoins de l'entreprise, l'IaaS peut être associé à des services et mises à jour automatisés comme la mise à l'échelle automatique, l'équilibrage de charge, la sauvegarde et la récupération de stockage, ainsi que la surveillance des performances pour optimiser la disponibilité des applications et offrir une expérience utilisateur positive.