La technologie alimente quasiment chaque aspect de l’entreprise d’aujourd’hui, du travail des salariés aux biens et services en passant par l’exploitation. Lorsqu’elle est correctement mise en réseau, la technologie peut être optimisée pour améliorer la communication, l’efficacité et la productivité.

Une infrastructure informatique flexible, fiable et sécurisée permettra à l’entreprise d’atteindre ses objectifs et d’obtenir un avantage concurrentiel. Si l’infrastructure informatique n’est pas correctement mise en œuvre, l’entreprise sera confrontée à des problèmes de connectivité, de productivité et de sécurité, tels que les pannes du système et les violations. D’une manière générale, la qualité de mise en œuvre de l’infrastructure peut affecter la rentabilité de l’entreprise.

L’infrastructure informatique apporte divers avantages à l’entreprise :