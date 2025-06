Qu’est-ce qu’un système d’exploitation ?

L’histoire du système d’exploitation (OS) a commencé avec les premiers ordinateurs qui nécessitaient un logiciel système personnalisé pour la gestion des tâches. Initialement simples et orientés traitement par lots, les systèmes d’exploitation ont évolué pour prendre en charge, grâce aux progrès du matériel et des logiciels, le multitâche et les interfaces interactives.

L’invention du circuit intégré (IC) dans les années 1950 a donné naissance aux micropuces, qui ont augmenté la puissance de traitement et réduit la taille de l’ordinateur, permettant ainsi des tâches plus complexes. En 1964, IBM a lancé l’OS/360, qui s’appuyait sur le langage de programmation assembleur, pour son IBM System/360. L’OS/360 normalisait les logiciels sur l’ensemble de ses mainframes, influençant ainsi les futures conceptions de systèmes d’exploitation. De plus, l’OS/360 a été le premier système d’exploitation multiprogrammation, capable d’exécuter de nombreux programmes simultanément sur un seul processeur.

Au fil du temps, l’OS/360 a évolué vers z/OS, le système d’exploitation moderne pour les mainframes IBM. (Les mainframes IBM Z actuels fonctionnent également sous Linux et z/TPF, avec plusieurs systèmes d’exploitation fonctionnant souvent sur un seul mainframe.)

Le développement du système d’exploitation à temps partagé Unix dans les années 1960 et 1970 a créé des précédent importants pour les systèmes d’exploitation modernes en introduisant des concepts tels que le multitâche, la portabilité et un système hiérarchique de fichiers, qui sont à la base des systèmes d’aujourd’hui.

À la fin des années 1980 et dans les années 1990, des processeurs graphiques (GPU) sont développés et mis sur le marché pour gérer le traitement graphique. À mesure que les GPU ont évolué pour prendre en charge des calculs à usage général, en particulier dans les années 2000, des entreprises comme Apple et Microsoft ont commencé à les intégrer plus profondément dans leurs systèmes d’exploitation. Aujourd’hui, les GPU sont une fonctionnalité standard de la plupart des systèmes informatiques. Ils assurent le fonctionnement d’applications aussi diverses que les jeux, le multimédia, l’informatique scientifique et le machine learning (ML).

Des innovations telles que la virtualisation et la conteneurisation sont apparues à mesure que le besoin d’une efficacité et d’une évolutivité accrues augmentait, en particulier dans le domaine du cloud computing. La virtualisation permet à plusieurs machines virtuelles (VM) de s’exécuter sur une seule machine physique. Un hyperviseur gère ces machines virtuelles. Il agit comme un système d’exploitation léger, notamment en assurant la gestion des ressources et l’allocation de mémoire sans avoir besoin d’un système d’exploitation complet. VMware est considéré comme le leader du marché de la virtualisation et des hyperviseurs.

La conteneurisation s’appuie sur la virtualisation en offrant une approche plus légère de l’exécution d’applications isolées. Contrairement aux machines virtuelles, les conteneurs n’incluent pas de copie complète du système d’exploitation. Au lieu de cela, le moteur d’exécution des conteneurs (par exemple, Docker) est installé sur le système d’exploitation du système hôte, faisant office d’interface sur laquelle tous les conteneurs partagent le même système d’exploitation. Cette capacité permet aux conteneurs de virtualiser le système d’exploitation, grâce à quoi les applications et leurs dépendances peuvent s’exécuter indépendamment sur un seul système d’exploitation, ce qui améliore l’efficacité des ressources.