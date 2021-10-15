Qu’est-ce que VMware ?

En 1998, une équipe de scientifiques (Diane Greene, Scott Devine, Mendel Rosenblum, Edward Wang et Edouard Bugnion) a fondé VMware. En 1999, la société basée à Palo Alto a lancé VMware Workstation 1.0, le premier produit commercial permettant aux utilisateurs d’exécuter plusieurs systèmes d’exploitation en tant que machines virtuelles sur un PC unique.

VMware débarque sur le marché des serveurs en 2001 avec VMware GSX Server (hébergé) et VMware ESX Server (sans hôte). En 2004, EMC Corporation acquiert VMware. En 2016, Dell Technologies rachète EMC et absorbe VMware. VMware est devenu le premier fournisseur de services de virtualisation avec VSphere, sa plateforme de virtualisation de serveurs, qui détient la première part de marché avec plus de 500 000 clients.1

En décembre 2023, la société de semi-conducteurs Broadcom a finalisé l’acquisition de VMware pour un montant de 69 milliards de dollars dans le but d’étendre sa stratégie multicloud.2 Broadcom a rebaptisé l’entreprise VmWare by Broadcom. Par souci de simplification, nous l’appellerons VMware sur cette page.

Depuis l’acquisition, Broadcom a consolidé ses offres de produits en deux groupes principaux : VMware Cloud Foundation (VCF) et VMware vSphere Foundation (VVF). Broadcom a également fait évoluer VMware en abandonnant les licences perpétuelles et les renouvellements de support et d’abonnement (SNS) au profit d’un modèle de tarification par abonnement.3