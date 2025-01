Qu’est-ce qu’un centre de données ?

Les centres de données cloud (également appelés centres de données cloud computing) hébergent les ressources d’infrastructure informatique utilisées par des dizaines, voire des millions de clients, grâce à une connexion Internet.

La plupart des méga centres de données cloud, appelés également « centres de données hyperscale », sont gérés par les principaux fournisseurs de services cloud tels qu’Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud et Microsoft Azure. Ces entreprises disposent d’importants centres de données dans toutes les régions du monde. Ainsi, IBM exploite plus de 60 centres de données IBM Cloud répartis dans le monde entier.

Les centres de données hyperscale sont plus grands que les centres de données traditionnels et peuvent couvrir des millions de mètres carrés. Ils contiennent généralement au moins 5 000 serveurs et des kilomètres d’équipements de connexion, et peuvent parfois atteindre 6 000 mètres carrés.

Les fournisseurs de services cloud ont généralement des centres de données périphériques (« Edge Data Centers » ou EDC) plus petits et situés plus près des clients cloud (et des clients de ces derniers). Les centres de données périphériques constituent la base de l’edge computing, un cadre informatique distribué qui rapproche les applications des utilisateurs finaux. Les centres de données périphériques sont idéaux pour les workloads en temps réel et à forte intensité de données, par exemple l’analytique du big data, l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et la diffusion de contenu. Ils aident à minimiser la latence et améliorent ainsi les performances globales des applications et l’expérience client.