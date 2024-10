Nos opérations commerciales se déroulent dans un monde imprévisible. Le changement climatique, la diminution des ressources naturelles et les exigences grandissantes qui pèsent sur nos réserves énergétiques et alimentaires créent une disruption des opérations commerciales et des chaînes d'approvisionnement qui prend des formes inattendues. Il est plus important que jamais pour les organisations privées et publiques de repenser fondamentalement leur mode de fonctionnement. Se transformer en une entreprise durable et performante exige une résilience et une agilité inédites, ancrées dans des pratiques responsables qui préservent notre planète.

La durabilité est un impératif commercial et devrait être placée au cœur de la stratégie et des opérations de toute entreprise. Les raisons en sont à la fois éthiques et financières :

• Lorsqu'il choisissent l'entreprise à laquelle ils vont postuler, les candidats recherchent de plus en plus souvent des employeurs soucieux de la planète, et mus par le sens de leur mission et par un objectif précis. 71 % des employés et des demandeurs d'emploi déclarent être plus attirés par les entreprises qui ont le fait le choix de la durabilité écologique.1

• Les consommateurs sont prêts à payer un prix supplémentaire pour les produits des marques respectueuses de l'environnement. 80 % des consommateurs indiquent que la durabilité est importante pour eux.2

• Les gouvernements, les investisseurs, les employés et les clients exigent de nouvelles responsabilités de la part des entreprises, y compris des mesures de lutte contre le changement climatique.

• Les principales économies mondiales sont nombreuses à soumettre les entreprises à des obligations de divulgation de leur impact environnemental, ou projettent de le faire, les incitant ainsi à réduire leurs émissions de GES.3

• L'essor des critères d'investissement environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de l'investissement durable signifie qu'une entreprise durable est intrinsèquement plus attrayante pour les investisseurs responsables, dont les rangs ne cessent de grossir. Les investissements dans les actifs ESG pourraient atteindre 53 000 milliards de dollars d'ici 2025, soit plus d'un tiers des actifs mondiaux.4

Pour préserver notre planète et notre avenir, les entreprises doivent promouvoir la décarbonisation, respecter les exigences réglementaires environnementales et les délais de mise en conformité, et améliorer la consommation des ressources. Celles qui ouvrent la voie en matière de pratiques commerciales durables adoptent de nouveaux modèles de gestion pour acquérir des clients, accroître la fidélité à la marque et découvrir de nouvelles possibilités de réduire les coûts.