Qu'est-ce que la modernisation des applications ?

La modernisation des applications consiste à prendre des applications existantes et à moderniser l'infrastructure de la plateforme, l'architecture interne et/ou les fonctions. La plupart des discussions sur la modernisation des applications portent aujourd'hui sur les applications monolithiques sur site, généralement mises à jour et gérées en utilisant des processus de développement en cascade, et sur la manière dont ces applications peuvent être intégrées dans une architecture cloud et des modèles d'implémentation, à savoir les microservices et DevOps.



Les avantages de la modernisation des applications se résument généralement à l'amélioration de la vitesse de distribution des nouvelles fonctions, à l'exposition des fonctionnalités des applications existantes pour qu'elles puissent être consommées par d'autres services via des API, et au passage d'une plateforme sur site à une plateforme cloud dans le but d'améliorer l'échelle et les performances des applications, ainsi que le centre de données et la stratégie informatique à long terme.

Les défis de la modernisation des applications se résument généralement au coût et à la complexité. Transférer une application sur site vers le cloud sans se soucier du retour sur investissement revient à effectuer la migration des applications simplement pour le plaisir de les déplacer. En revanche, d'autres applications pourraient bénéficier de manière significative d'un changement de plateforme ou d'architecture, mais elles sont si fortement liées aux systèmes et à l'infrastructure existants que la complexité de la modernisation pourrait l'emporter sur les avantages.

La clé du succès de la modernisation des applications, comme la plupart des choses, se résume en fin de compte à la stratégie et à la sélection de projets de modernisation des applications où les avantages du cloud (vitesse, performance, évolutivité, développement de nouvelles fonctionnalités) sont ceux qui offrent à l'application en question un chemin clair vers l'amélioration de l'expérience client et du retour sur investissement.