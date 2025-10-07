Qu'est-ce qu'un cloud privé ?

Un cloud privé est un environnement de cloud computing dédié à un seul client. Il combine de nombreux avantages du cloud computing avec la sécurité et le contrôle de l'infrastructure informatique sur site.

Un cloud privé (également appelé cloud interne ou cloud d'entreprise) est un environnement de cloud computing dans lequel toutes les ressources matérielles et logicielles sont dédiées exclusivement à un seul client et ne sont accessibles qu'à lui seul. Un cloud privé combine de nombreux avantages du cloud computing, notamment l'élasticité, l'évolutivité et la facilité de fourniture de services, avec le contrôle d'accès, la sécurité et la personnalisation des ressources de l'infrastructure sur site.

De nombreuses entreprises optent pour un cloud privé plutôt que pour un cloud public (services de cloud computing fournis sur une infrastructure partagée par plusieurs clients) ; un cloud privé étant un moyen plus simple (ou le seul moyen) de répondre à leurs exigences de conformité aux réglementations. D'autres choisissent un cloud privé parce que leurs charges de travail traitent des documents confidentiels, des données de propriété intellectuelle, des informations personnellement identifiables (PII), des dossiers médicaux, des données financières ou d'autres données sensibles.

En construisant une architecture de cloud privé selon les principes du cloud natif, une organisation se donne la possibilité de déplacer facilement les charges de travail vers le cloud public ou de les exécuter dans un environnement de cloud hybride (cloud mixte public et privé) dès qu'elle est prête.