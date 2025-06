Qu'est-ce qu'un workload ?

Dans le domaine des technologies de l’information, le terme n’a cessé d'évoluer et de gagner en signification, en particulier avec l’essor du cloud computing. D’une manière générale, un workload est utilisé pour désigner une tâche ou un processus informatique et les ressources informatiques, de stockage, de mémoire et de réseau que cette tâche requiert.



Dans le cloud computing, un workload fait référence à tout service, toute application ou toute capacité qui consomme des ressources cloud. Dans ce contexte de cloud, les machines virtuelles, les bases de données, les applications, les microservices ou encore les nœuds sont tous considérés comme des workloads.

Les workloads peuvent aller de tâches simples, comme l’exécution d’une seule application ou d’un seul calcul, à des opérations complexes, comme le traitement d’analyses de données à grande échelle ou l’exécution d’une suite d’applications interconnectées. La gestion des workloads est un aspect essentiel de l’optimisation des ressources informatiques, car elle a un impact direct sur les performances du système, les coûts, la stabilité et, en fin de compte, la réussite des opérations commerciales.



Avec l'essor du cloud computing et de la virtualisation, la gestion des workloads est devenue de plus en plus complexe1. L’utilisation de ressources cloud hybrides, multicloud et cloud public signifie que les workloads peuvent s’étendre sur des plateformes et des emplacements, chacun ayant des caractéristiques et des exigences de gestion uniques.

Pour faire face à la complexité de la gestion des workloads à travers les environnements informatiques et les workflows, les organisations se tournent vers des outils avancés tels que les API back-end, les logiciels d’automatisation des workloads, les analyses prédictives basées sur l’IA et les plateformes de gestion du cloud (par exemple, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform, IBM Cloud et Microsoft Azure).

Les entreprises adoptent également des stratégies telles que la répartition des workloads, qui consiste à déterminer le meilleur emplacement pour chaque workload en fonction de facteurs tels que le coût, les performances, le cycle de vie, la conformité et les besoins de l'entreprise. Cette approche garantit que chaque workload est exécuté dans un environnement parfaitement adapté à ses besoins spécifiques.