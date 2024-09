Qu'est-ce qu'un cloud privé ?

Mis à part le modèle à locataire unique, un cloud privé repose sur les mêmes technologies que les autres clouds, des technologies qui permettent au client de fournir et de configurer des serveurs virtuels et des ressources informatiques à la demande afin d'évoluer rapidement et facilement (voire automatiquement) pour faire face aux pics d'utilisation et de trafic, d'implémenter la redondance pour la haute disponibilité et d'optimiser l'utilisation des ressources en général.

Ces technologies sont les suivantes :

La virtualisation, qui permet de dissocier les ressources informatiques de leur matériel physique sous-jacent et de les regrouper dans des pools de ressources illimités en termes de capacité de calcul, de stockage, de mémoire et de réseau, qui peuvent ensuite être répartis entre plusieurs machines virtuelles (VM), conteneurs ou autres éléments d'infrastructure informatique virtualisés. En supprimant les contraintes du matériel physique, la virtualisation permet d'utiliser le matériel de manière optimale, de le partager plus efficacement entre plusieurs utilisateurs et applications et de rendre possible l'évolutivité, l'agilité et l'élasticité du cloud.





L'automatisation, qui accélère les tâches, telles que la mise à disposition et l'intégration de serveurs qui, sinon, devraient être exécutées manuellement et de manière répétée. L'automatisation réduit les interventions humaines, rendant possible la fourniture de ressources en libre-service.

En outre, les utilisateurs d'un cloud privé peuvent adopter des architectures et des pratiques d'applications cloud natives, telles que DevOps, des conteneurs et des microservices, qui peuvent apporter encore plus d'efficacité et de flexibilité et permettre une transition fluide vers un environnement de cloud public ou de cloud hybride pérenne.