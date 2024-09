Qu'est-ce que la virtualisation ?

La virtualisation offre certains avantages en matière de sécurité. Par exemple, les machines virtuelles infectées par des logiciels malveillants peuvent être ramenées à un moment (appelé instantané) où elles n'étaient pas infectées et étaient stables. Elles sont également plus faciles à supprimer et à recréer. Il n'est pas toujours possible de désinfecter un système d'exploitation non virtualisé, car le logiciel malveillant est souvent profondément intégré dans les composants de base du système d'exploitation et persistant au-delà des restaurations du système.

La virtualisation présente également des défis de sécurité. Si un attaquant compromet un hyperviseur, il possède potentiellement toutes les machines virtuelles et systèmes d'exploitation invités. Parce que les hyperviseurs peuvent aussi autoriser les machines virtuelles à communiquer entre elles sans toucher au réseau physique, il peut être difficile d'afficher leur trafic et donc de détecter des activités suspectes.

Un hyperviseur de type 2 sur un système d'exploitation hôte est également susceptible d'héberger le logiciel malveillant installé sur le système d'exploitation hôte.

Le marché offre une gamme de produits pour sécuriser la virtualisation qui permettent de parcourir les machines virtuelles et d'apporter des correctifs aux logiciels malveillants, chiffrer entièrement les disques virtuels des machines virtuelles, et contrôler et effectuer un audit de l'accès aux machines virtuelles.