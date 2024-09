L'utilisation d'un hyperviseur sur un serveur hôte permet de maximiser l'utilisation de ce matériel, mais la plupart des entreprises ont besoin de plus de machines virtuelles qu'elles ne peuvent en placer sur un seul serveur physique. C'est là que la technologie de classification de VMWare intervient.

VMware partage les ressources entre les hôtes en les regroupant dans un groupe et en les traitant comme une machine unique. Vous pouvez alors utiliser la technologie de classification de VMware pour mutualiser les ressources matérielles entre les hyperviseurs exécutés sur chaque hôte du groupe. Lorsque vous ajoutez une machine virtuelle à un groupe, vous pouvez lui donner accès à ces ressources mutualisées. Une entreprise optimisée par la technologie VMware peut être dotée de nombreux groupes.

VMware permet de créer et gérer les groupes dans son environnement vSphere. Un groupe prend en charge beaucoup de fonctions de vSphere, notamment l'équilibrage des charge de travail, la haute disponibilité et la tolérance aux pannes.

La classification VMware vous donne accès à plusieurs fonctions VMware qui permettent l'exécution de votre infrastructure virtuelle de manière fluide et fiable :

VMware HA

La solution vSphere High Availability (HA) de VMware (lien externe à ibm.com) permet de basculer les machines virtuelles entre les hôtes physiques en cas de panne du matériel sous-jacent. Elle surveille le groupe, et si elle détecte une panne matérielle, elle redémarre ses machines virtuelles sur d'autres hôtes.

vSphere HA désigne un hôte dans un groupe comme le « maître », les autres étant des « esclaves ». Le maître communique avec le serveur vCenter et signale l'état des machines virtuelles protégées et des hôtes esclaves.

VMware Fault Tolerance

Bien que vSphere HA permette une reprise rapide des opérations après une panne, des temps d'arrêt existent toujours pendant le déplacement et le redémarrage d'une VM. Si vous voulez renforcer la protection des applications stratégiques, vSphere Fault Tolerance (lien externe à ibm.com) offre un niveau de disponibilité plus élevé. La solution évite les pertes de données, des transactions ou des connexions.

vSphere Fault Tolerance fonctionne en exécutant une machine virtuelle principale et une machine virtuelle secondaire sur des hôtes séparés dans le groupe et en s'assurant qu'elles sont identiques à tout moment. Si l'un de leurs hôtes tombe en panne, l'hôte restant continue à fonctionner, et vSphere Fault Tolerance crée une nouvelle machine virtuelle secondaire, afin de rétablir la redondance. vSphere automatise l'ensemble du processus.

VMware DRS

Si vous autorisez de nombreuses machines virtuelles à s'exécuter sans être gérées sur vos machines virtuelles hôtes, vous allez rencontrer des problèmes. Certaines machines virtuelles consomment plus de ressources de traitement et de mémoire que d'autres, Cela peut entraîner un déséquilibre des charges de travail, où certains hôtes assument plus que leur part de travail tandis que d'autres restent inactifs. VMware Distributed Resource Scheduling (DRS) (lien externe à ibm.com) résout ce problème en équilibrant les charges de travail entre les différents hyperviseurs ESXi.

DRS, une fonctionnalité de vSphere Enterprise Plus, fonctionne dans un groupe d'hôtes ESXi qui partagent des ressources. Elle surveille l'utilisation du processeur et de la RAM des hôtes et déplace les machines virtuelles entre eux, afin d'éviter que des hôtes soient surchargés ou sous-utilisés. Vous pouvez définir vous-même ces politiques d'allocation pour réaffecter les ressources de manière agressive ou pour rééquilibrer moins souvent.