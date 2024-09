Jusqu'au milieu des années 1970, le code informatique était considéré comme implicite au fonctionnement du matériel informatique, et non pas comme une propriété intellectuelle unique soumise à la protection du droit d'auteur. Les organisations programmaient leurs propres logiciels, et le partage du code était une pratique courante.

La Commission sur les nouvelles utilisations technologiques des œuvres protégées par le droit d'auteur (CONTU) a été créée en 1974 et a conclu que le code logiciel était une catégorie d'œuvres créatives susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur. Cette conclusion a favorisé la croissance du secteur de l'édition logicielle indépendante, dont le code source propriétaire est la principale source de revenus. L'informatique personnelle ayant amené les applications sur tous les bureaux des entreprises et les ayant introduites dans de nombreux foyers, le marché des logiciels est devenu extrêmement concurrentiel, et les éditeurs de logiciels sont toujours plus attentifs aux violations de leurs droits de propriété.

Une sorte de rébellion contre les restrictions et les limitations des logiciels propriétaires a commencé en 1983. Le programmeur Richard Stallman s'insurgeait contre l'idée que les utilisateurs ne puissent pas personnaliser les logiciels propriétaires comme bon leur semble pour accomplir leur travail. Pour Richard Stallman, « software should be free as in speech, not beer » et défendait la notion de logiciel librement disponible pour la personnalisation.

Richard Stallman a fondé la Free Software Foundation, et a ensuite dirigé le développement d'une alternative open source au système d'exploitation Unix d'AT&T, entre autres applications. Il est également à l'origine de la première licence logicielle « copyleft », la licence GPL (General Public License) GNU, qui exige de toute personne qui améliore son code source qu'elle publie également sa version modifiée librement pour tous.

L'essai d'Eric S. Raymond de 1997 intitulé « The Cathedral and the Bazaar » est considéré comme un autre tournant dans le mouvement du logiciel libre. Eric S. Raymond a comparé l'approche fermée et descendante typique du développement de logiciels propriétaires, où tout le développement était géré par un groupe central (qu'il a appelé The Cathedral), à celle du développement public ouvert et librement partagé sur Internet (The Bazaar). Peu de temps après, Netscape Corporation publiait le code de son navigateur Mozilla en open source. C'est à ce moment que le mouvement open source a gagné en légitimité.

Comme beaucoup estimaient que le terme « logiciel libre » de Richard Stallman ne soulignait pas suffisamment la notion « libre de coût » comme valeur principale du logiciel, le terme « open source » a été adopté en 1999. L'Open Source Initiative a été créée pour le défendre ; l'organisation a également établi des règles de base pour le secteur par le biais de la définition de l'Open Source, et héberge des licences Open Source conformes. Aujourd'hui, les termes logiciel libre, logiciel open source (ou OSS), logiciel libre et open source (FOSS) et logiciel gratuit/open source (FLOSS) font tous référence à la même chose : logiciel dont le code source est accessible au public et personnalisable.