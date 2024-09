Qu'est-ce qu'un centre de données défini par logiciel ?

Le SDDC combine des ressources virtualisées de calcul, de stockage et de mise en réseau avec une plate-forme standardisée pour gérer l'ensemble de l'environnement intégré.

La virtualisation informatique, ou virtualisation de serveur, est bien connue de nombreuses organisations. Utilisant un hyperviseur, la virtualisation informatique fait abstraction des systèmes d'exploitation et des applications des serveurs physiques. Par conséquent, les administrateurs peuvent utiliser des machines virtuelles (VM) pour exécuter plusieurs applications et systèmes d'exploitation distincts sur un seul serveur. Depuis plus d'une décennie, les entreprises utilisent la virtualisation informatique pour réduire la prolifération des serveurs et améliorer l'utilisation des ressources.

La virtualisation du stockage, comme la virtualisation des serveurs, regroupe les ressources, éliminant les îlots de systèmes de stockage déconnectés. Le stockage virtualisé améliore la flexibilité et l'évolutivité car vous pouvez provisionner le stockage à partir du pool, souvent sans avoir à acheter de nouvelle capacité. Avec le stockage virtualisé, vous pouvez également allouer le stockage de manière dynamique, donnant à chaque application la capacité dont elle a besoin à la demande.

La virtualisation de réseau vous permet de provisionner et de gérer des réseaux indépendamment du matériel physique. Cette abstraction des ressources réduit le temps de provisionnement et améliore la flexibilité, vous permettant de déplacer plus facilement les charges de travail entre les centres de données sans contraintes physiques. La bonne solution de virtualisation de réseau intégrera également des fonctionnalités de sécurité pour protéger les réseaux et isoler les charges de travail.

Le SDDC intègre ces couches de virtualisation, créant un environnement unique et hyperconvergé qui facilite la fourniture de ressources informatiques en tant que service, que le SDDC soit déployé ou non dans un environnement cloud privé, public ou hybride . Une plate-forme de gestion unique standardise la gestion à travers les couches de virtualisation et permet une automatisation basée sur des règles qui simplifie les opérations.

