Qu'est-ce que le multicloud ?

Avec IBM Cloud Satellite, vous pouvez déployer et maintenir des applications de manière cohérente dans des environnements multicloud, avec une plus grande visibilité globale et en simplifiant la gestion. Utilisez une API unique pour créer un emplacement de cloud distribué, puis ajoutez des machines hôtes à partir de n'importe quel cloud, d'un centre de données sur site ou de la périphérie. Utilisez un ensemble commun de services cloud, notamment des chaînes d'outils, des bases de données et l'IA, où que vous soyez.