Comme la PaaS, l’infrastructure en tant que service (IaaS) et le logiciel en tant que service (SaaS) sont des modèles de services courants dans le cloud computing. En fait, il est courant qu’une organisation utilise les trois, même si elle n’achète pas les trois à proprement parler. Pour clarifier :

L’IaaS est un accès internet à l’infrastructure informatique brute (serveurs physiques, machines virtuelles, appareils de stockage, réseau et pare-feux) hébergée par un fournisseur de cloud. L’IaaS élimine les coûts et le travail liés à la possession, à la gestion et à la maintenance de l’infrastructure sur site. Avec l’IaaS, l’organisation fournit sa propre plateforme de développement d’applications et ses propres applications.

Toute offre PaaS inclut nécessairement les ressources IaaS nécessaires pour l’héberger, même si ces ressources ne sont pas individuellement désignées comme IaaS.

Le SaaS est une application logicielle que vous utilisez par l’intermédiaire du cloud, comme si elle était installée sur votre ordinateur (de fait, certaines parties de celle-ci sont parfois installées sur votre ordinateur). Le SaaS permet à votre organisation d’utiliser une application sans les dépenses liées à la configuration de l’infrastructure ni aux efforts et au personnel nécessaires pour la maintenir (application de correctifs pour les bogues, installation des mises à jour, dépannage, etc.) Salesforce et Slack sont des exemples d’offres SaaS populaires. La plupart des applications web sont considérées comme des SaaS.

Chaque offre SaaS comprend les ressources IaaS nécessaires à son hébergement et, au minimum, les composants PaaS nécessaires à son exécution. Certains fournisseurs de SaaS proposent également une PaaS séparée qui permet à des tiers de personnaliser l’offre SaaS.