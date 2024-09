La migration des charges de travail de l’infrastructure sur site vers le cloud public peut améliorer les performances, la fiabilité et la sécurité de vos applications, tout en réduisant vos coûts. Cela dit, si les équipes n’ont pas une visibilité complète sur l’expérience de l’utilisateur final avant, pendant et après une migration, les problèmes de performance pourraient faire fuir votre public.

La migration vers le cloud avec IBM Instana Observability vous permet de réussir chaque phase du processus de migration vers le cloud (planification, migration, exécution) et de garantir que vos applications et votre infrastructure fonctionnent de manière fluide et efficace, sans que vos utilisateurs ne soient interrompus une seule seule seconde. Qu’il s’agisse de définir des références de performance et de dimensionner correctement l’infrastructure, d’identifier les goulots d’étranglement et de surveiller l’expérience de l’utilisateur final, Instana s’occupe de vos services de migration vers le cloud.